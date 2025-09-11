Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Dresdner Eislöwen Erstes PENNY DEL-Heimspiel der Eislöwen mit Meisterbanner-Zeremonie
Dresdner Eislöwen

Erstes PENNY DEL-Heimspiel der Eislöwen mit Meisterbanner-Zeremonie

11. September 20251 Mins read64
Share
(L-R) Tariq Hammond, Trevor Parkes und Austin Ortega von Dresdner Eislöwen - © City-Press
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten mit einem weiteren Highlight in ihre erste PENNY DEL-Saison.

Nach dem historischen ersten Ligaspiel steht am kommenden Sonntag das erste PENNY DEL-Heimspiel in der JOYNEXT Arena an und dieses hat es in sich.

Schon die Rückkehr vor die eigenen Fans sorgt für große Vorfreude, doch das absolute Gänsehaut-Moment ist garantiert: Vor Spielbeginn wird in einer feierlichen Zeremonie das offizielle Meisterbanner der Eislöwen gehisst – ein Symbol für die unvergessliche vergangene Saison und den gemeinsamen Erfolg.

Sportlich wartet mit Ingolstadt ein harter Prüfstein. Die Panther gehören zu den etablierten Kräften in der DEL und werden den Eislöwen alles abverlangen. Cheftrainer Niklas Sundblad muss dabei weiterhin auf Bruno Riedl, David Rundqvist und Simon Karlsson verzichten. Ob die zuletzt angeschlagenen Spieler einsatzbereit sind, entscheidet sich kurzfristig.

Spielbeginn ist um 14 Uhr, die Arena-Türen öffnen bereits um 12:30 Uhr.

Cheftrainer Niklas Sundblad: „Nach dem Spiel gegen Berlin wurde eine ausführliche Analyse gemacht, die im Detail mit der Mannschaft besprochen wurde – mit Blick darauf, was gut und was weniger gut lief. Für alle war es eine wertvolle Erfahrung, das erste Spiel in Berlin zu absolvieren, auch wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein kann. Jetzt richtet sich der Fokus auf das Heimspiel gegen Ingolstadt. Ingolstadt ist eine starke Mannschaft, die in der CHL gut gestartet ist, was eine echte Herausforderung bedeutet. Dennoch wird sich das Team gut vorbereiten und alles geben, um vor den eigenen Fans zu bestehen.“

Hinweise für Besucher
Am 14. September werden zwischen 6:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr die innerstädtischen Flutschutztore an der Elbe zur Probe auf- und abgebaut. Für die Dauer des Probeaufbaus muss die Straßenkreuzung Ostra-Ufer / Weißeritzstraße / Pieschener Allee voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Die Besucher- und Sportlerparkplätze P1, P2 und P3 an der Pieschener Allee sind ausschließlich über die Schlachthofstraße erreichbar.

Darüber hinaus ist am Sonntag aufgrund von Sportveranstaltungen im Sportpark Ostra/Ostragehege mit einem erhöhten Besucher- und Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für die Anreise sollte daher ausreichend Zeit eingeplant und nach Möglichkeit der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Zudem werden mehrere Fan-Busse vom ERC Ingolstadt erwartet, die von der Autobahn bis zur Arena eskortiert werden, somit kann es zu einer kurzfristigen Sperrung der Magdeburger Straße kommen.

2320
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Juuso Riikola fällt rund sechs Wochen aus

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Dresdner EislöwenEisbären Berlin

Dresdens Postel sieht „saubere Watschen“ in Berlin, Eisbär Tiffels zaubert mit dem Fuß und ist „intern nicht ganz so zufrieden“

Berlin. (PM MagentaSport / PM Eisbären / PM Eislöwen) Munteres Torspektakel vor...

By10. September 2025
! +Dresdner Eislöwen

Dresdner Eislöwen starten in die Penny DEL-Saison

Dresden. (PM Eislöwen) Ein historischer Abend steht bevor: Die Dresdner Eislöwen feiern...

By8. September 2025
! +Dresdner EislöwenKassel Huskies

Dresdens Headcoach Niklas Sundblad: „Fokus richtet sich nun auf Berlin am Dienstag“ – Eislöwen unterliegen im letzten Test in Kassel

Kassel / Dresden. (PM Eislöwen / PM Huskie) Die Dresdner Eislöwen haben...

By6. September 2025
! +Dresdner Eislöwen

Eislöwen-Kapitän Turnbull: „Dank der Erfahrung innerhalb der Mannschaft wissen wir, worauf es ankommt. “ Dresden voller Vorfreude vor DEL-Debüt

Dresden. (PM Eislöwen) Am kommenden Dienstag ist es soweit: Die Dresdner Eislöwen...

By4. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten