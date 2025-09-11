Erstes PENNY DEL-Heimspiel der Eislöwen mit Meisterbanner-Zeremonie

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten mit einem weiteren Highlight in ihre erste PENNY DEL-Saison.

Nach dem historischen ersten Ligaspiel steht am kommenden Sonntag das erste PENNY DEL-Heimspiel in der JOYNEXT Arena an und dieses hat es in sich.

Schon die Rückkehr vor die eigenen Fans sorgt für große Vorfreude, doch das absolute Gänsehaut-Moment ist garantiert: Vor Spielbeginn wird in einer feierlichen Zeremonie das offizielle Meisterbanner der Eislöwen gehisst – ein Symbol für die unvergessliche vergangene Saison und den gemeinsamen Erfolg.

Sportlich wartet mit Ingolstadt ein harter Prüfstein. Die Panther gehören zu den etablierten Kräften in der DEL und werden den Eislöwen alles abverlangen. Cheftrainer Niklas Sundblad muss dabei weiterhin auf Bruno Riedl, David Rundqvist und Simon Karlsson verzichten. Ob die zuletzt angeschlagenen Spieler einsatzbereit sind, entscheidet sich kurzfristig.

Spielbeginn ist um 14 Uhr, die Arena-Türen öffnen bereits um 12:30 Uhr.

Cheftrainer Niklas Sundblad: „Nach dem Spiel gegen Berlin wurde eine ausführliche Analyse gemacht, die im Detail mit der Mannschaft besprochen wurde – mit Blick darauf, was gut und was weniger gut lief. Für alle war es eine wertvolle Erfahrung, das erste Spiel in Berlin zu absolvieren, auch wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein kann. Jetzt richtet sich der Fokus auf das Heimspiel gegen Ingolstadt. Ingolstadt ist eine starke Mannschaft, die in der CHL gut gestartet ist, was eine echte Herausforderung bedeutet. Dennoch wird sich das Team gut vorbereiten und alles geben, um vor den eigenen Fans zu bestehen.“

Hinweise für Besucher

Am 14. September werden zwischen 6:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr die innerstädtischen Flutschutztore an der Elbe zur Probe auf- und abgebaut. Für die Dauer des Probeaufbaus muss die Straßenkreuzung Ostra-Ufer / Weißeritzstraße / Pieschener Allee voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Die Besucher- und Sportlerparkplätze P1, P2 und P3 an der Pieschener Allee sind ausschließlich über die Schlachthofstraße erreichbar.

Darüber hinaus ist am Sonntag aufgrund von Sportveranstaltungen im Sportpark Ostra/Ostragehege mit einem erhöhten Besucher- und Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für die Anreise sollte daher ausreichend Zeit eingeplant und nach Möglichkeit der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Zudem werden mehrere Fan-Busse vom ERC Ingolstadt erwartet, die von der Autobahn bis zur Arena eskortiert werden, somit kann es zu einer kurzfristigen Sperrung der Magdeburger Straße kommen.