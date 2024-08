Erstes Ã¶ffentliches Training am Seilersee: Headcoach Doug Shedden lÃ¤sst seine Iserlohn Roosters vor rund 1300 Fans ordentlich schwitzen

Iserlohn. (MK) Nun sind auch die Iserlohn Roosters ganz offiziell in die intensive Saisonvorbereitung eingestiegen. Nach den obligatorischen Medizinchecks und Mediaterminen, präsentierte sich das...

Iserlohn. (MK) Nun sind auch die Iserlohn Roosters ganz offiziell in die intensive Saisonvorbereitung eingestiegen.

Nach den obligatorischen Medizinchecks und Mediaterminen, präsentierte sich das neue Team der Sauerländer am Samstagvormittag erstmals den heimischen Fans.

Trotz der hochsommerlichen Wärme und Sommerferien wollten rund 1300 Schaulustige erste Eindrücke vom neuen Team gewinnen.

Bei der Einzelvorstellung der Spieler heimste Nationalverteidiger Colin Ugbekile besonders viel Applaus ein. Nach seinem eigentlich schon vollzogenen Wechsel zum Ligarivalen Frankfurt und dem Rückzieher aus persönlichen Gründen, verbunden mit der „Rückkehr“ zum Seilersee, hat das Verhältnis zwischen Akteur und Anhängerschaft keine Rosse bekommen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Mit einem warmen Applaus wurden auch die Stürmer Michael Dal Colle, Tyler Boland und Eric Cornel bedacht, deren Verbleib in Iserlohn ein ganz wichtiger Baustein im neuen Team ist. In der vergangenen Saison verbuchte das Trio, trotz der miserablen Team-Performance bis Ende Dezember, insgesamt beachtliche 116 Scorerpunkte.

Besonders gefeiert wurde auch Headcoach und „Retter der Spielzeit 23/24“, Doug Shedden. Er gestaltete das öffentliche Training mit Co-Trauner Pierre Beaulieu und Goaliecoach Cam MacDonald allerdings nicht wie ein Showtraining, sondern als ganz „normale“ Einheit, die aber dennoch einige Einblicke geben konnte. Szenenapplaus bekamen unter anderem Torwart-Neuzugang Hendrik Hane und Tryout-Spieler Manuel Alberg. Vor allem die Neuzugänge wurden von den Zuschauern ganz besonders unter die Lupe genommen.

Die vor dem Training der „Ersten“ absolvierte Challenge „Klein gegen Groß“ bereitete allen auf und neben dem Eis große Freude.

Am Rande wurde außerdem bekannt, dass die Roosters in der neuen Saison wieder einen Sonderzug einsetzen werden. Ziel soll am 12. Januar 2025 Straubing sein.

Im Rahmen der Saisoneröffnung der Young Roosters gaben die Profis am Nachmittag auch die erste Autogrammstunde für Mitglieder des Iserlohner EC.

Die kommenden ohnehin hitzigen Tage werden für die Roosters sicherlich sehr schweißtreibend. Dann soll auch Neuzugang Shane Gersich zum Team gestoßen sein. Eventuell präsentiert man auch noch einen weiteren Tryout-Spieler für eine Importstelle.

Bei den Anhängern und den Aktiven ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit schon jetzt spürbar. Alle hoffen auf weniger Abstiegssorgen, als in der vergangenen Spielzeit. Die Roosters scheinen in jedem Fall gut präpariert in die Vorbereitung zu gehen.

Das Testspielprogramm der Roosters sieht wie folgt aus:

Fr. 23. bis So. 25. August: Vinschgau Cup in Latsch (Südtirol) Teilnehmer sind neben den Roosters der ERC Ingolstadt, der EHC Olten (Schweiz) und die Innsbrucker Haie (Österreich /ICEHL)

Sa. 31. August bis So. 01. September: Timocom NRW-Cup in Krefeld mit den gastgebenden Pinguinen, den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG

Fr. 06. September: Testspiel beim EC Bad Nauheim

So 08. September: Testspiel gegen den EC Bad Nauheim

Fr. 13. September: Testspiel bei den Kölner Haie

So. 15. September: Testspiel gegen die Düsseldorfer EG

Saisonstart PENNY DEL 2024/2025:

Fr. 20. September gegen EHC Red Bull München (19:30 Uhr)

So. 22. September gegen Eisbären Berlin (14 Uhr)