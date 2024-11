Erstes LÃ¤nderspiel in Langnau seit Jahrzehnten

Langnau. (PM SCL Tigers) Die Heimarena der SCL Tigers wurde als Austragungsort für das Breakout-Game der Beijer Hockey Games bestimmt. Am Donnerstag, 6. Februar...

Langnau. (PM SCL Tigers) Die Heimarena der SCL Tigers wurde als Austragungsort für das Breakout-Game der Beijer Hockey Games bestimmt.

Am Donnerstag, 6. Februar 2025, empfängt die Schweiz um 19:45 Uhr die finnische Nationalmannschaft in Langnau.

Zum Auftakt der Beijer Hockey Games in Schweden, dem dritten Turnier der Euro Hockey Tour (EHT), bestreitet die Schweizer Nationalmannschaft das Breakout-Game gegen Finnland in Langnau. Die SCL Tigers haben zuletzt mit dem neuen Campus grosse Anstrengungen unternommen, ihre Infrastruktur zu erweitern und zu modernisieren. Mit 6000 Plätzen sowie einem zeitgemässen Hospitality-Bereich bietet das Stadion ideale Voraussetzungen für das erste Spiel der EHT im neuen Kalenderjahr.

Die Partie wird sicherlich auch für mehrere Spieler der SCL Tigers ein besonderes Spiel. Im Kader der Emmentaler figurieren neben einigen Schweizer Nationalspielern denn auch fünf finnische Akteure, die bereits Einsätze in der A-Nationalmannschaft von Finnland hatten. Einer von ihnen ist Harri Pesonen, der am Karjala Cup in Finnland zuletzt gross aufspielte und mit fünf Treffern und zwei Assists Topscorer des Turniers wurde.

Das letzte Länderspiel, welches in Langnau ausgetragen wurde, datiert vom 1. September 1989. Gegner damals war Norwegen, das gleich mit 7:1 bezwungen werden konnte. Als Head Coach stand dazumal Simon Schenk an der Bande. Speziell dabei: Schenk hat als Führungsspieler die Geschichte von Langnau mitgeprägt und war Teil des Teams das 1976 den bisher einzigen Meistertitel feierte.

Über 35 Jahre später findet nun erneut ein Spiel der Eishockey-Nationalmannschaft in Langnau statt. Im Gegensatz zu damals, als sich die Nati in der B-Gruppe befand und dadurch auch die Heim-WM in der gleichen Saison 1990 in Bern und Fribourg verpasste, spielt das Team von Patrick Fischer seit geraumer Zeit in der A-Gruppe.

Ticketverkauf ab 29. November 2024

Tickets für das Breakout-Game in Langnau sind ab Freitag, 29. November 2024, um 10:00 Uhr unter www.sihf.ch/ticketmaster erhältlich. Saisonkartenbesitzer/-innen der SCL Tigers erhalten bis zum 8. Dezember 2024 als Dankeschön für die Treue einen Rabatt von 20 % auf die Eintrittspreise.

