Erstes LÃ¤nderspiel der WM-Vorbereitung und Premiere fÃ¼r Bundestrainer Harold Kreis: Nationalmannschaft trifft in Kassel auf Tschechien

Kassel. (PM DEB) Die Vorfreude bei der Nationalmannschaft auf das erste Länderspiel der WM-Vorbereitung wächst.

Am Donnerstagabend (Spielbeginn 19:30 Uhr) ist es soweit: In Kassel trifft die DEB-Auswahl auf Tschechien. Für Bundestrainer Harold Kreis ist es das erste Länderspiel als Headcoach der DEB-Auswahl gemeinsam mit Assistenztrainer Alexander Sulzer und dem neu formierten Coaching Staff.

Seit Montag bereitet sich die Nationalmannschaft in Frankfurt auf die 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland vor. Neben dem ersten Kennenlernen in der Kabine hat die DEB-Auswahl bereits drei intensive Trainingstage mit mehreren Eis-Einheiten hinter sich und ist bereit für den ersten Spiel-Einsatz der WM-Vorbereitung in Kassel.

Nach dem Pre-Game-Skate am Donnerstagvormittag in Frankfurt wird sich die Nationalmannschaft auf den Weg nach Nordhessen machen. Am Samstagnachmittag folgt der zweite Vergleich gegen die tschechische Auswahl. Spielbeginn in Frankfurt ist 17 Uhr.

Stimmen vor dem ersten von zwei Spielen gegen Tschechien

Verteidiger Marco Nowak: „Die ersten Eindrücke und die Stimmung sind positiv, die Gruppe in der Kabine hat viel Spaß miteinander. Zu Beginn ist es immer erstmal ein gewisses Ankommen und Einrichten, die Trainingseinheiten auf dem Eis mit den neuen Coaching Staff waren bereits sehr intensiv. Fokus für uns in den Länderspielen ist, das vorgebende System umzusetzen. Wir haben auch die gesamte Entwicklung hin zur WM im Blick und wollen die Spiele erfolgreich gestalten.“

Stürmer Dominik Bokk: „Seit dem Ende der Saison mit den Löwen Frankfurt konnte ich mich hier vor Ort fit halten, auf dem Eis trainieren und damit auf den Einsatz vorbereiten. Es ist eine Auszeichnung und Ehre, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und jetzt die Jungs hier in der Kabine in Frankfurt zu treffen. Das Team fühlt sich hier sehr wohl und freut sich schon auf den Auftakt in Kassel morgen. Für mich persönlich ist es etwas ganz Besonderes, dann am Samstag vor dem Löwen-Publikum aufzulaufen.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Für uns als Coaching Staff ist die Vorfreude groß, in die ersten Länderspiele mit der Mannschaft zu gehen. Für uns geht es darum, das umzusetzen, was wir in den Einheiten auf dem Eis besprochen haben. Das sind vor allem taktische Dinge und kleine Akzente. Die grundsätzliche Spielweise, die in der Vergangenheit erfolgreich war, werden wir beibehalten. Wir treffen auf einen spielerisch und läuferisch starken Gegner, der sehr gut gecoacht wird und freuen uns somit auf die beiden Länderspiele in Kassel und Frankfurt.“

Zuletzt trafen sich beide Teams im WM-Viertelfinale 2022 – mit dem besseren Ende für Tschechien (1:4). Die Tschechen haben ihre WM-Vorbereitung am vergangenen Samstag in Pilsen begonnen. Am Dienstag ist die Auswahl nach Frankfurt gereist und hat am Abend eine erste Eis-Einheit absolviert. Headcoach ist der Finne Kari Jalonen, der seit März 2022 im Amt ist. In seinem ersten Turnier als Verantwortlicher hinter der Bande holte er Bronze bei der WM 2022 in Finnland.

Der Kader der Tschechen besteht aus jungen Profis und einigen WM-erfahrenen Kräften, allen voran Michal Jordán, der bereits über 100-Länderspiele absolviert hat. Für viele der Talente wird es darum gehen, in den nächsten Wochen einen der wenigen Kader-Plätze für das WM-Turnier 2023 zu ergattern. Einige etablierte Kräfte werden noch geschont, zumal die Playoffs in der heimischen Liga noch laufen. Mal abgesehen von den namhaften Spielern, die in der NHL im Einsatz ist.

Tickets für alle WM-Vorbereitungsspiele in Deutschland sind im DEB-Ticketportal (

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/) erhältlich.

WM-Vorbereitung: Der Heim-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Alle Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen sein: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

