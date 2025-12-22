Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Erstes Heimspiel im neuen Jahr 2026: Schönheider Wölfe empfangen ESC Dresden
ESC DresdenSchönheider Wölfe

Erstes Heimspiel im neuen Jahr 2026: Schönheider Wölfe empfangen ESC Dresden

22. Dezember 20251 Mins read50
Spielszene der Schönheider Wölfe gegen Dresden im Hinspiel - © Michelle Gerisch
Schönheide. (PM Wölfe) Am Samstag, den 03.01.25, um 17:00 Uhr eröffnen die Schönheider Wölfe mit dem ersten Heimspiel im neuen Jahr 2026 gegen den ESC Dresden die zweite Saisonhälfte im heimischen Wolfsbau.

Nach zwei deutlichen Auswärtserfolgen in Dresden (9:0 und 10:5) gehen die Wölfe erneut als Favorit in die Partie, doch gewarnt ist man im Erzgebirge allemal. Nachdem an Nikolaus die männliche Fraktion vom Fanblock Schönheider Wölfe zur Begrüßung einen Schnaps spendiert bekam, dürfen sich zum ersten Spiel des neuen Jahres dieses Mal die weiblichen Ü18-Fans über einen Neujahrs-Begrüßungs-Sekt freuen.

Die bisherigen Vergleiche haben gezeigt, dass die Wölfe offensiv die Mittel besitzen, um Dresden vor große Probleme zu stellen. Dennoch dürfen die bisherigen Ergebnisse nicht über die Qualität der Elbflorenzer hinwegtäuschen. Gerade bei Unachtsamkeiten können die Dresdner brandgefährlich werden. Das bekam in dieser Spielzeit auch schon Chemnitz schmerzlich zu spüren. Entsprechend liegt der Fokus im Schönheider Lager klar auf Konzentration, Disziplin und konsequenter Defensivarbeit.

Wölfe-Coach Sven Schröder wird seine Mannschaft darauf einstellen, von der ersten Minute an wach und präsent zu sein. Ziel ist es, das eigene Tempo aufzuziehen, die Zweikämpfe anzunehmen und die Fans im Wolfsbau früh mitzunehmen.

Eine besondere Note erhält die Begegnung durch zwei bekannte Gesichter im Dresdner Trikot. Richard Zerbst und Christian Freitag kehren erstmals an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Beide dürften hochmotiviert sein, sich ihrem ehemaligen Publikum zu zeigen.

Die Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Eishockeyabend sind also gegeben. Mit der Unterstützung der eigenen Fans wollen die Schönheider Wölfe ihrer Favoritenrolle gerecht werden und mit einem erfolgreichen Heimauftritt ins neue Jahr starten. Das Heimspiel wird freundlichst präsentiert von der Modellbau Schönheide GmbH.

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Tickets für diese Partie gibt es bereits online unter: https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe

