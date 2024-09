Erstes Heimspiel der Saison: DEG punktet gegen die Schwenninger Wild Wings

Düsseldorf. (MR) Nach einem sehr schlechten Saisonstart mit 2 Niederlagen sollte es für die Düsseldorfer EG im ersten Heimspiel mal mit Punkten klappen. So...

Düsseldorf. (MR) Nach einem sehr schlechten Saisonstart mit 2 Niederlagen sollte es für die Düsseldorfer EG im ersten Heimspiel mal mit Punkten klappen. So der Wunsch. Die Realität brachte schließlich zwei Punkte, über die man sehr froh war.

Schwer kam man in dieses Spiel, Spielfluss war über weite Strecken des Startabschnittes Mangelware. Die Wild Wings standen immer dicht am Mann und wussten, Pässe zu unterbinden. Sie selbst schalteten schnell um und kamen zu einigen Chancen, die aber vor dem Tor weggearbeitet wurden oder durch Haukeland vereitelt wurden. Auf der anderen Seite traf etwas aus dem Nichts mit der Peitsche von der blauen Linie Düsseldorfs Verteidiger Cumiskey zur umjubelten 1:0 Führung (11.). Nach mehreren nicht gepfiffenen Beinstellen gab es schließlich auch die ersten Strafzeiten, doch obwohl die DEG sich gut festsetzen konnte, sollte es bei zwei Möglichkeiten (noch) nicht mit dem Treffer klappen. Die Gäste aber immer gefährlich, Larkin schaltete gar in Unterzahl am schnellsten, sein Schuss konnte aber noch vor dem Tor geblockt werden. Nachdem die Gäste zu Beginn des zweiten Drittels eine doppelte Unterzahl schadlos überstanden hatten, konnte Platzer im Anschluss per Bauerntrick den Ausgleich erzielen. Fortan hatten die Wild Wings mehr vom Spiel, das aber noch immer kaum Spielfluss hatte. Doch trotz eines Schussverhältnisses von 10:4 zugunsten der Schwenniger passierte nichts Zählbares bis zur nächsten Pause.

Die Spannung steigt, die Stimmung auch

Nachdem früh im dritten Durchgang Uvira sträflich alleingelassen vor Haukeland aufgetaucht war, gerieten die Gäste erneut in Unterzahl. Die Hausherren kamen zügig in die Aufstellung, und aus seinem Office zog O’Donnell ab, die Scheibe ging über die Fanghand in die Maschen. Riesen Jubel im mit 9319 Zuschauern gefüllten Rund. Die Stimmung wurde immer besser, so bekam Youngster Lewandowski Szenenapplaus, der zwar zunächst das Spielgerät im Vorwärtsgang verloren, doch direkt wieder zurückgearbeitet hatte. Chancen gab es jetzt hüben wie drüben. Die DEG hatte zur Drittelmitte gerade eine Strafe überstanden, dann musste Haukeland dann doch noch hinter sich greifen, und das Spiel ging wieder bei Null los. Es ging in die Verlängerung. Hier hatten waren auf einmal die Rheinländer um einiges besser in den Pässen und auch bei den Abschlüssen, allein ein Treffer wollte nicht fallen. Im Penaltyschiessen schließlich konnte Rymsha als dritter DEG Schütze seinen Versuch verwandeln, während Haukeland alle drei der Gegner zunichte machte. Der Jubel über die ersten zwei Punkte kannte keine Grenzen.

Weiter geht es für die DEG am Sonntag in Nürnberg, die heute in Köln ebenfalls in die Verlängerung mussten und den Zusatzpunkt mitnahmen. Schwenningen hat die Eisbären Berlin zu Gast.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 94 Tyler Angle, 14 Justin Richards, 21 Brendan O’Donnell; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 28 Alexander Ehl, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 81 Torsten Ankert, 7 Sinan Akdag – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 87 Philip Gogulla; 5 Moritz Wirth, 22 Oliver Mebus – 72 Bennet Roßmy, 11 David Lewandowski

SWW – 1 Michael Bitzer – 6 Daryl Boyle, 4 Jordan Murray – 96 Tyson Spink, 90 Tylor Spink, 18 Daniel Neumann; 54 Ben Marshall, 78 Will Weber – 89 Zach Senyshyn, 88 Kyle Platzer, 47 Alexander Karachun; 37 Thomas Larkin, 53 Alex Trivellato – 3 Teemu Pulkkinen, 73 Matt Puempel, 94 Phil Hungerecker; 16 Arkadiusz Dziambor – 93 Sebastian Uvira, 10 Mirko Höfflin, 9 Philip Feist

Die Tore erzielten:

1:0 (10:23) Cumiskey (Blank, Rymsha)

1:1 (23:45) Platzer (Karachun)

2:1 (46:15) O’Donnell (Cumiskey) PP1

2:2 (52:14) Larkin (Trivellato, Tylor Spink)

3:2 (65:00) Rymsha GWS

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 45 Roman Gofman (86 Tom Giesen, 54 JP Priebsch)

Strafen: DEG – 4 Min.; SWW – 10 Min.

Zuschauer: 9319

