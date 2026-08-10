Erstes Eistraining für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind zurück auf Eis! Am Montagabend vollzogen die Blau-Roten in der Ritten Arena unter der Leitung des Trainerteams Teemu Virtala, Mike Halmo und Erno Räisänen ihr erstes Training auf gefrorenem Untergrund.

Damit beginnt die Vorbereitung für die neue Saison. Bis zum ersten Pflichtspiel am 19. September bestreiten die Buam sechs Testspiele, drei davon in Klobenstein.

Nach wochenlangem, intensivem Trockentraining haben die Rittner Buam SkyAlps am Montagabend endlich die Turnschuhe mit Schlittschuhen ausgetauscht. Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Teemu Virtala, des Assistenztrainers Mike Halmo und des Athletiktrainers Erno Räisänen machten die hochmotivierten Buam um Kapitän Simon Kostner in der heimischen Ritten Arena die ersten Schritte auf dem Eis sowie die ersten Pässe und Schüsse mit dem Puck. Einzig die Kanadier Dylan Schives und Connor Blake waren noch nicht auf dem Ritten.

Bis zum Saisonstart am 19. September gegen den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel muss noch über einen Monat vergehen. Vorher werden die Rittner Buam SkyAlps aber sechs Testspiele austragen. Das Highlight steht gleich in der ersten Begegnung am Freitag, 21. August in der Ritten Arena auf dem Programm, wenn um 20 Uhr der wiedergegründete HC Mailand auf dem Ritten gastiert. Die Cracks aus der Mode-Metropole haben eine hochdekorierte ICE-Hockey-League-Mannschaft auf die Beine gestellt, unter anderem mit dem ehemaligen Rittner Stürmer Diego Cuglietta. Nur zwei Tage später, am Sonntag, 23. August steht die Auswärtsfahrt zu den Tölzer Löwen, einem deutschen Oberligisten, auf dem Programm. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 27. August treffen die Buam auswärts um 20 Uhrauf den amtierenden Alps-Hockey-League-Champion HC Gherdëina valgardena.it. Acht Tage später, am Freitag, 4. September, folgt um 20 Uhr das Heimspiel gegen einen weiteren Südtiroler AlpsHL-Konkurrenten, die Hockey Unterland Cavaliers. Am Dienstag, 8. September treffen die Buam auswärts auf den HC Asiago (20 Uhr), abgeschlossen wird das Testspielprogramm mit dem Rückspiel gegen die Tölzer Löwen am Freitag, 11. September um 20 Uhr in der Ritten Arena.

276 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht