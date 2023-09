Erstes Drachenduell der Saison fÃ¼r die Ice Dragons

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Die PreSeason nimmt Fahrt auf und so steht am heutigen Freitag für den Herforder Eishockey Verein das erste von...

Herford. (PM HEV) Die PreSeason nimmt Fahrt auf und so steht am heutigen Freitag für den Herforder Eishockey Verein das erste von zwei Duellen mit den TecArt Black Dragons auf dem Programm.

Ab 20.30 Uhr dürfen sich die heimischen Fans in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf einen echten Härtetest gegen einen Ligakonkurrenten freuen.

In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden heutigen Kontrahenten bis in die Schlussphase der Hauptrunde einen spannenden Kampf um den letzten PrePlayOff-Platz, den sich schließlich die schwarzen Drachen aus Erfurt sicherten.

Während die Ice Dragons bereits in der vergangenen Woche das erste Testspiel gegen die Young Roosters Iserlohn (4:2-Sieg) absolvierten, starten die Gäste aus Erfurt erst mit dem heutigen Spiel in die Testphase.

Beim HEV hofft man auf einen ähnlich guten Besuch, wie in der Vorwoche, zumal die Duelle mit den Black Dragons oftmals viel Spannung garantierten. Tickets gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de. Die Abendkasse öffnet mit dem Einlass ab 19.30 Uhr. Dauerkarteninhaber erhalten die Gelegenheit, ab heute ihre Druckversion in eine Realkarte am Haupteingang einzutauschen. Für alle, die nicht live vor Ort sein können, wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

