Erstes Doppelwochenende fÃ¼r die Sharks

Kempten. (PM ESC) Sportvorstand Ervin Masek war trotz des Sieges über Ulm/Neu-Ulm am letzten Wochenende noch lange nicht begeistert über die Begegnung.

„Vor allem in der ersten Hälfte des Spiels war es nicht wirklich schön anzuschauen, Aber es wurde von Drittel zu Drittel besser und wir haben ja noch drei Wochen Zeit bis zum Saisonstart.“

Insbesondere die Vermeidung der vielen Strafzeiten sollte ein Thema sein, ebenso wie das weitere Einspielen der Reihen und Blöcke. Mit dem TEV Miesbach erwartet das Team von Sven Curmann am Freitagabend um 20.°° ein starker Gegner, in den letzte Jahren waren all die Begegnungen mit den Oberbayern immer spannend und auf hohem spielerischen Niveau. Vor allem konnte der ESC das Team von der Schlierach auch ergebnistechnisch immer wieder ärgern.

Anders sieht es am Sonntag aus, um 18.°° bittet der ambitionierte Landesligist aus Sonthofen zum Tanz. Bereits im letzten Jahr trafen sich die beiden Kooperationspartner in der Vorbereitung und Helmut (Tschappa) Wahl zeigte mit seinem Team auf, dass der Schritt zwischen den Landesliga Topteams und der Bayernliga nicht so groß ist. Ein erstes Wiedersehen mit seinem alten Club wird es für ESC Neuzugang David Mische geben, der junge Stürmer war im Sommer Iller abwärts gewechselt und hat sein Talent in den ersten Vorbereitungsspielen schon aufblitzen lassen. Gegen seinen Heimatverein wird er sicherlich mit einer extra Portion Motivation auflaufen. Mit dabei sein wird am Wochenende auch wieder der ein oder andere Nachwuchsspieler aus der U 20. Die finale Entscheidung wird Curmann aber erst am Donnerstag nach dem Abschlusstraining treffen.