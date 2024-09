Erstes Donau-Derby der neuen Saison: DSC gastiert in Passau

Deggendorf. (PM DSC) Ursprünglich als Abschiedsspiel für René Röthke gedacht, findet nun aufgrund des fehlenden Eises in der Festung an der Trat am kommenden...

Deggendorf. (PM DSC) Ursprünglich als Abschiedsspiel für René Röthke gedacht, findet nun aufgrund des fehlenden Eises in der Festung an der Trat am kommenden Freitag das erste Dona-Derby der neuen Spielzeit in der Eis-Arena Passau statt.

Um 20 Uhrstehen sich dann die Passau Black Hawks und der Deggendorfer SC gegenüber.

Die Mannen von Headcoach Thomas Vogl konnten am vergangenen Sonntag ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den IHC Pisek bestreiten und dieses auch gleich mit 5:4 gewinnen. Im Vergleich zum Team von Jiri Ehrenberger ist man in Passau in einer frühen Phase der Vorbereitung, wurde zudem ja das Spiel gegen den EHC Straubing abgesagt. Personell konnte man sich im Sommer mit einigen Spielern verstärken, welche auch schon für Deggendorf aufs Eis gingen. Allen voran René Röthke, welcher die Dreiflüssestädter in der Spielzeit 2024/2025 als Captain anführen wird. Auch Andrew Schembri, Jonas Stern und Sascha Maul sollen künftig für die Passauer auf Torejagd gehen, Patrick Geiger dafür in der Defensive den Laden zusammenhalten und für die körperliche Präsenz auf dem Eis sorgen.

Kurzfristig gab es vergangene Woche zudem noch Bewegung im Team der Black Hawks, mit Davin Maus wurde noch ein junger Stürmer mit Landshuter Vergangenheit verpflichtet. Import-Stürmer Jakub Cizek fällt auch zum Start der neuen Saison aus, dafür verpflichtete man den finnischen Verteidiger Nico Joki per Try-Out. Bis Saisonstart hat der 28-jährige Zeit, sich als geeignete Verstärkung zu beweisen, dann wollen die Verantwortlichen der Black Hawks entscheiden, ob ein Anschlussvertrag für die kommende Saison infrage kommt. Vogl erklärte die Verpflichtung des 189 cm großen Skandinaviers so, dass man zum einen auf eine Rückkehr von Cizek im Laufe der Saison hofft und zum anderen sonst nur mit sechs Verteidigern in die Saison gegangen wäre.

Nachdem der Deggendorfer SC am vergangenen Sonntag gegen die RB Hockey Juniors den zweiten Sieg der Vorbereitung einfahren konnte, ist man nun im Team heiß auf den ersten Derby-Sieg der Saison. Personell gibt es zum Kader des DSC wenig bis gar keine Veränderung. Lediglich bei Marcel Pfänder steht noch ein Fragezeichen, dieser setzte bereits die letzten beiden Testspiele aus familiären Gründen aus.

Anders als bei den letzten beiden DSC-Spielen, wird es dieses mal wieder einen Stream geben. SpradeTV überträgt die Partie live.