Erstes DEL-Tor für Matej Leden, aber Eisbären verlieren gegen Köln mit 3:4 nach Penaltyschießen

Die Eisbären Berlin müssen sich am 24. Spieltag der PENNY DEL geschlagen geben, können aber einen weiteren Punktgewinn verbuchen.

Die Berliner unterlagen den Kölner Haien am 1. Adventssonntag in der ausverkauften Uber Arena knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Nach einem ruhigen Beginn der Partie, war der Hauptstadtclub zunächst das bessere Team. Matej Leden (9.) brachte die Eisbären mit seinem ersten DEL-Treffer in Führung. In der Folge erspielte Köln sich jedoch ein Übergewicht und konnte durch Maximilian Kammerer (15.) ausgleichen. Patrick Russel (17.) drehte das Spiel dann noch vor der ersten Pause für die Haie.

Zu Beginn des Mitteldrittels egalisierte Eric Mik (22.) für die Berliner. Die Gastgeber blieben nach diesem Ausgleich zunächst die tonangebende Mannschaft und kamen durch Yannick Veilleux (30.) zum 3:2. Aber auch die Kölner kamen im weiteren Spielverlauf zu guten Abschlussmöglichkeiten, die Jake Hildebrand aber allesamt vereitelte.

Im Schlussabschnitt blieb es eine intensive und schnelle Partie. Sowohl Berlin als auch Köln kreierten Chancen. Frederik Storm (47.) gelang dann der abermalige Ausgleich der Gäste, sodass es in die Overtime ging. In der Verlängerung hatten beide Teams gute Abschlussmöglichkeiten, ein weiterer Treffer gelang jedoch nicht. Im Penaltyschießen erzielte Nate Schnarr (65./PS) dann das entscheidende Tor für die Kölner.

Die Eisbären Berlin sind am Freitag, den 5. Dezember wieder im Einsatz. Dann sind die Iserlohn Roosters zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir waren in der ersten Phase des Startdrittels die bessere Mannschaft. Dann haben wir allerdings nachgegeben und Köln war in der Folge tonangebend. Wir konnten im Mittelabschnitt zurückkommen, wobei wir hier trotzdem noch besser spielen können. Wenn wir mit der Führung ins letzte Drittel gehen, müssen wir diese besser verwalten. Durch einen Forecheck-Fehler mussten wir leider den Ausgleich hinnehmen. Jake Hildebrand hat unglaublich gehalten, vor allem gegen Ende des Spiels. In der Verlängerung hatten wir gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Im Shootout kann es immer in beide Richtungen gehen.“

Matej Leden (Stürmer Eisbären Berlin): „Im Startdrittel sind wir nach der Führung von unserem Spielplan abgekommen. Wir konnten uns dann aber wieder fangen. Leider haben wir unsere Führung dann wieder hergegeben. Penaltyschießen ist dann auch immer etwas Glückssache. Es fühlt sich super an, mein erstes Tor in der DEL geschossen zu haben. Dieses Gefühl wäre aber noch besser, wenn wir gewonnen hätten.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Kölner Haie 3:4 n. P. (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Reinke; Mik, Smith; Panocha, Lancaster – Tiffels (A), Vikingstad, Veilleux (A); Kirk, Eder, Pföderl; Hördler, Byron, Bergmann; Noebels, Wiederer, Leden – Trainer: Serge Aubin

Kölner Haie: Juvonen (Kaiser) – Austin, Kaski; Sennhenn, Kemiläinen; Vittasmäki, Fischer; Münzenberger – Kero, MacLeod, Russell; Storm, Schnarr, Bokk; Kammerer, Aubry, Niedenz; Uher, MacInnis, van Calster – Trainer: Kari Jalonen

Tore

1:0 – 08:53 – Leden (Mik, Noebels) – EQ

1:1 – 14:19 – Kammerer (Niedenz, Austin) – 4-4

1:2 – 16:14 – Russell (Kemiläinen, Vittasmäki) – EQ

2:2 – 21:11 – Mik (Tiffels, Vikingstad) – EQ

3:2 – 29:17 – Veilleux (Tiffels, Vikingstad) – EQ

3:3 – 46:38 – Storm (Schnarr, Kemiläinen) – EQ

3:4 – 65:00 – Schnarr – PS

Strafen Eisbären Berlin: 4 (2, 0, 2, 0, 0) Minuten – Kölner Haie: 6 (2, 0, 4, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Roman Gofman (Maksim Cepik, Jiri Ondracek)

Zuschauer 14.200

