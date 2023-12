Erstes Aufgebot fÃ¼r U20-WM-Vorbereitungsphase in FÃ¼ssen steht fest

Artikel anhören München. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft bestreitet vom 11. bis 18. Dezember 2023 in Füssen, die erste Vorbereitungsphase zur bevorstehenden 2024 IIHF-World-Junior-Championship...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft bestreitet vom 11. bis 18. Dezember 2023 in Füssen, die erste Vorbereitungsphase zur bevorstehenden 2024 IIHF-World-Junior-Championship (26. Dezember 2023 bis 05. Januar 2024 in Göteborg).

Für die Maßnahme nominierte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter drei Torhüter, zehn Verteidiger sowie 15 Stürmer.

Im 28-köpfigen Aufgebot befinden sich sieben Spieler des 2004er Jahrgangs, die bereits im vergangenen Jahr am höchsten internationalen Turnier des Nachwuchsbereichs teilgenommen haben. Hinzu kommen Athleten, welche im Rahmen der Sommerlehrgänge sowie der vorangegangenen Novembermaßnahme im Aufgebot des DEB-U20-Teams standen. Im Trainerteam der Nachwuchsauswahl werden Patrick Strauch (Kölner EC Die Haie), Jochen Molling (Eisbären Juniors Berlin), Christian Bachmann (Nürnberg Ice Tigers) sowie Luca Endres (Starbulls Rosenheim) U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterstützend zur Seite stehen.

Nach der ersten Vorbereitungsphase sowie zwei Testspielen gegen die Schweiz im Ostallgäu, tritt das DEB-U20-Team anschließend am 18. Dezember 2023 die gemeinsame Reise nach Schweden an. Am Abend des 19. Dezember sowie 22. Dezember 2023 stehen der deutschen Mannschaft in zwei weiteren Vorbereitungsspielen in Göteborg, die Teams aus Norwegen und der Slowakei gegenüber, ehe ab dem 26. Dezember die U20-Weltmeisterschaft offiziell beginnt.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben den jetzigen Kader auf Basis unserer bisher gesammelten Erfahrungen zusammengestellt. Die Spieler, die jetzt eine Einladung für die WM-Vorbereitung erhalten haben, haben durch ihre guten Leistungen während der letzten Maßnahmen überzeugt und sich damit ihre Nominierung verdient. In unserer Vorbereitungswoche in Füssen stehen zwei Spiele gegen die Schweiz an und da wollen wir uns als Mannschaft noch einmal weiterentwickeln. Es geht natürlich aber auch, das ist ganz klar, um den Kampf der Kaderplätze, denn nach diesen Partien werden wir das Aufgebot von 28 Spielern auf 25 reduzieren müssen, ehe wir in Schweden den finalen WM-Kader von 23 Spielern festlegen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns auf das bevorstehende Turnier. Die U20-Weltmeisterschaft bietet unserem Nachwuchs eine große Bühne, auf der sich die Spieler beweisen und weiterentwickeln können. Es gilt sich den Herausforderungen im internationalen Bereich gemeinschaftlich anzunehmen und als Team das bestmögliche Ergebnis zum Saisonhöhepunkt abzurufen.“

Das DEB-Aufgebot in der Übersicht

Der WM-Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

27.12.2023 | 14:30 Uhr | Finnland – Deutschland

28.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Schweden

30.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Lettland

31.12.2023 | 19:30 Uhr | Kanada – Deutschland

MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele der IIHF-U20-Weltmeisterschaft 2024 in Schweden live und kostenlos. Darüber hinaus sind sogar weitere Partien der K.O.-Runde exklusiv für Magenta Kunden abrufbar.

4027 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team