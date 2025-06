Erster Zugang: AbwehrhÃ¼ne Pascal KrÃ¶ber verstÃ¤rkt ERC-Defensive

Sonthofen. (PM ERC) Nachdem Sonthofens Torhüter-Trio Fabian Schütze, Calvin Stadelmann und Felix Ottenbreit sowie Verteidiger Roman Zwicker und Stürmer Adam Suchomer ihre Arbeitspapiere verlängert haben, vermeldet der Oberallgäuer Traditionsverein mit dem erfahrenen Pascal Kröber seinen ersten Zugang für die im Herbst startende Landesliga-Spielzeit.

Der Verteidiger wechselt von den Kempten Sharks die Iller aufwärts.

Viel Eingewöhnungszeit dürfte der 33-jährige Verteidiger bei den Schwarz-Gelben nicht benötigen: Der erfahrene Abwehrmann trug bereits zwei Spielzeiten das Trikot des ERC – in der Saison 2014/15 und 2015/16 ging er in der Oberliga insgesamt 82-Mal für die Sonthofer aufs Eis und verteidigte das eigene Gehäuse mit Kampf, Übersicht und Leidenschaft.

Mit seinen 192 Zentimetern Körpergröße verfügt Kröber nicht nur über Gardemaß, er bringt jede Menge höherklassige Erfahrung mit: Nachdem er beim ETC Crimmitschau und später beim Krefelder EV in der DNL seine Eishockey-Ausbildung genossen hatte, spielte er 2011/12 unter anderem für den damaligen Zweitligisten Lausitzer Füchse. Nach seinem Sonthofer Zwischenstopp spielte er unter anderem für die Oberligisten Rostock Piranhas und Hammer Eisbären. In den vergangenen drei Jahren verlieh der im thüringischen Gera geborene Verteidiger dem Abwehrverbund der Kempten Sharks in der Bayernliga Stabilität.

Seine Erfahrung, Übersicht und Ruhe in der defensiven Zone und sein guter Schuss werden dem ERC in der kommenden Saison weiterhelfen. Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung der Verantwortlichen, Kröber zu verpflichten: seine Mentalität und positive Einstellung auf und neben dem Eis. Der Verteidiger kennt nicht nur das Umfeld in Sonthofen, vor allem ist er ein Teamplayer und wird bei der weiteren Entwicklung der jungen Spieler im Kader ein wichtiger Faktor sein. Neben seiner Rolle in der ersten Mannschaft wird er zusammen mit Chad Frost zudem als Co-Trainer beim U20-Nachwuchs an der Bande stehen.

Die Verantwortlichen des ERC freuen sich sehr über die Verpflichtung Pascal Kröbers und wünschen ihm eine gute und vor allem verletzungsfreie Saisonvorbereitung.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 5.6.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Pascal Kröber (neu), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: /

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV