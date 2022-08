Erster Test fÃ¼r das Selber Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Seit Samstag steht das Rudel der Selber Wölfe im tschechischen Sokolov auf dem Eis. Da in der NETZSCH-Arena erst noch die...

Selb. (PM Wölfe) Seit Samstag steht das Rudel der Selber Wölfe im tschechischen Sokolov auf dem Eis.

Da in der NETZSCH-Arena erst noch die Baumaßnahmen abgeschlossen werden müssen, steht das Eis im heimischen Wolfsbau voraussichtlich erst ab Ende August zur Verfügung. Kurzerhand vereinbarte man gleich mit dem tschechischen Zweitligisten HC Banik Sokolov ein Testspiel. Los geht es am Freitag, dem 19.08.2022 um 18:00 Uhr in der Eishalle in Sokolov.

Gastgeber sind schon länger auf dem Eis

Nachdem die Wölfe schon in Sokolov trainieren, bot sich auch gleich ein Freundschaftsspiel gegen den ortsansässigen HC Banik Sokolov an. Der tschechische Zweitligist schloss vergangene Saison die Hauptrunde als Tabellensechster von 17 Teams ab und erreichte das Playoff-Halbfinale. Die Gastgeber der Selber Wölfe sind schon ein paar Tage länger auf dem Eis und haben schon drei Testspiele zu Hause gegen Karlsbad (1:0) und Litvinov (0:3) sowie in Regensburg (4:1) bestritten. Für das Wolfsrudel hingegen ist es nach 7 gemeinsamen Trainingseinheiten auf dem Eis der erste Test gegen ein anderes Team.

Ticketsituation und Eintrittspreise

Tickets für das Spiel in Sokolov gibt es direkt an der Abendkasse zum Preis von 50 Tschechischen Kronen oder online (https://go.ticketportal.cz/event/1643) zum Preis von 55 Tschechischen Kronen. Vor Ort kann der Eintritt auch in Euro bezahlt werden. Hier werden pro Ticket 2 Euro fällig, die allerdings passend bezahlt werden müssen, da kein Wechselgeld in Euro vorgehalten werden kann. Zudem bitten die Verantwortlichen aus Sokolov um Verständnis, dass an den Verpflegungsständen ausschließlich Kronen angenommen werden.

Stand zum Saisonkartenverkauf

Aufgrund der Baumaßnahmen in der NETZSCH-Arena und der dadurch verbundenen Veränderungen, die zum Teil auch die Zuschauertribünen betreffen, konnten bislang noch keine Saisonkarten verkauft werden. In Kürze wird diesbezüglich Klarheit herrschen und wir werden in den nächsten Tagen dazu gesondert informieren und mit dem Verkauf starten können.