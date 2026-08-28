Erster Test der neuen Saison: Eispiraten unterliegen Mountfield HK mit 0:3 – solider Auftakt in die Vorbereitung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer 0:3-Niederlage gegen Mountfield HK in die Saisonvorbereitung gestartet.

Vor 1.142 Zuschauern im Sahnpark zeigte das Team von Cheftrainer Jussi Tuores dennoch einen insgesamt soliden ersten Auftritt gegen Hradec Králové. Vor allem defensiv und im Forecheck wussten die Eispiraten über weite Strecken zu überzeugen. Für die Eispiraten geht es bereits in zwei Tagen weiter. Beim heimischen CCM-Cup steht am Samstagabend um 19:00 Uhr der nächste Test an – dann wartet mit dem HC Škoda Plzeň der nächste tschechische Erstligist.

Mountfield mit Feldvorteilen – frühes 0:1 durch Martin Kohout

Bereits im ersten Drittel zeigte sich eine gewisse Feldüberlegenheit des Vorjahresvierten der tschechischen Extraliga. Die Eispiraten schafften es allerdings immer wieder, für Entlastung zu sorgen und gefährliche Aktionen der Hausherren frühzeitig zu unterbinden. Nach gerade einmal vier Minuten musste Kevin Reich dennoch erstmals hinter sich greifen. Dabei war das Gegentor durchaus vermeidbar: Zunächst ließ Adam McCormick den Puck unfreiwillig liegen, anschließend verwertete Martin Kohout den vierten Nachschuss zum 0:1.

Die Crimmitschauer ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Vor allem nach dem 0:2 durch Markus Nenonen steigerten sich die Westsachsen und fanden zunehmend besser in die Partie. Besonders gegen Ende des ersten Drittels verbrachten die Eispiraten viel Zeit im gegnerischen Drittel und setzten immer wieder offensive Akzente. Wirklich gefährliche Torchancen blieben allerdings rar. Auf der anderen Seite zeigte Kevin Reich einige starke Paraden und strahlte dabei gewohnt viel Ruhe aus.

Eispiraten defensiv konsequent – Nadelstiche sitzen nicht

Auch im zweiten Drittel wirkte Mountfield in seinen Aktionen etwas klarer. Für die Gastgeber war es bereits das sechste Testspiel der Vorbereitung, während die Eispiraten erst in ihre Saisonpremiere gestartet waren. Dennoch präsentierte sich Crimmitschau defensiv sehr konsequent und zeigte sich offensiv immer wieder frech.

Schmid und Lutz kamen zu guten Abschlüssen, scheiterten jedoch an Stanislav Skorvanek. Der Torhüter von Mountfield stand in diesem Jahr bereits für die Slowakei bei den Olympischen Winterspielen und der Weltmeisterschaft zwischen den Pfosten. Nach rund 30 Minuten gab es dann auf Crimmitschauer Seite einen Torhüterwechsel: Pascal Seidel ersetzte Kevin Reich und feierte damit sein Debüt im Eispiraten-Tor. Viel Zeit zum Eingewöhnen blieb ihm nicht – Seidel musste gleich zweimal stark eingreifen und wurde für seine Paraden vom Publikum bejubelt. Wenig später bot sich den Hausherren die bis dahin größte Chance auf den Anschlusstreffer. Logan Will verpasste am langen Pfosten nur knapp.

Pfostentreffer von McCormick und entscheidendes 0:3 im Schlussdrittel

Auch im letzten Drittel blieb der Auftritt der Eispiraten sehr ordentlich. Zwei Unterzahlsituationen wurden erfolgreich überstanden, zudem sorgten Collin Adams, Louis Brune und Logan Will mit guten Abschlüssen für offensive Akzente. Adam McCormick hatte zudem Pech, als sein Schuss aus der zweiten Reihe nur den Pfosten streifte.

Auf der Gegenseite fiel schließlich die Entscheidung: Radek Pilar setzte sich in einer Einzelaktion durch, tankte sich durch die Crimmitschauer Defensive und überwand den ansonsten tadellosen Pascal Seidel zum 0:3-Endstand.

Trotz der Niederlage zeigte der erste Auftritt der neuen Saison viele positive Ansätze. Insbesondere das konsequente Defensivspiel und der Forecheck funktionierten bereits ordentlich. Ein Testspiel, auf dem die Eispiraten aufbauen können. Weiter geht es am Samstagabend um 19:00 Uhr: Beim CCM-Cup treffen die Eispiraten auf den HC Škoda Plzeň.

Torfolge (0:2, 0:0, 0:1):

0:1 Martin Kohout (Cacho) 03:04

0:2 Markus Nenonen (Planek, Cacho) 08:30

0:3 Radek Pilar (Mudrak) 47:07

Zuschauer: 1.142

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