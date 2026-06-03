Erster Teil der Vorbereitung steht: Gäubodencup 2026 und Doppeltest gegen Linz terminiert

Straubing. (PM Tigers) Die ersten Termine der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 stehen fest.

Die Straubing Tigers richten auch 2026 wieder ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier im Eisstadion am Pulverturm aus.

Am Freitag, den 21. August 2026, und Sonntag, den 23. August 2026, findet der Gäubodencup statt. Aufgrund des späteren Saisonstarts wird das Turnier im kommenden Jahr nach dem Gäubodenvolksfest ausgetragen.

Mit den Löwen Frankfurt, den Grizzlys Wolfsburg und den Nürnberg Ice Tigers nehmen neben den Straubing Tigers drei weitere Clubs aus der PENNY DEL am Gäubodencup 2026 teil. Damit dürfen sich die Fans bereits früh in der Vorbereitung auf erstklassiges DEL-Eishockey in Straubing freuen. Insgesamt stehen an den beiden Turniertagen vier Partien auf dem Programm, jeweils zwei Spiele am Freitag und zwei Spiele am Sonntag.

Eine Woche später treffen die Straubing Tigers zweimal auf die Steinbach Black Wings Linz aus der win2day ICE Hockey League. Am Freitag, den 28. August 2026, treten die Niederbayern zunächst auswärts in Linz an. Am Sonntag, den 30. August 2026, kommt es dann zum Rückspiel im Eisstadion am Pulverturm.

Der vollständige Vorbereitungsplan der Straubing Tigers wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Weitere Informationen zu den genauen Ansetzungen des Gäubodencups, zu den Spielzeiten sowie zum Ticketverkauf folgen rechtzeitig über die offiziellen Kanäle der Straubing Tigers.