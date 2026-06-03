Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Erster Teil der Vorbereitung steht: Gäubodencup 2026 und Doppeltest gegen Linz terminiert
Straubing Tigers

Erster Teil der Vorbereitung steht: Gäubodencup 2026 und Doppeltest gegen Linz terminiert

3. Juni 20261 Mins read44
Share
Vor dem Eisstadion am Pulverturm - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Straubing. (PM Tigers) Die ersten Termine der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 stehen fest.

Die Straubing Tigers richten auch 2026 wieder ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier im Eisstadion am Pulverturm aus.
Am Freitag, den 21. August 2026, und Sonntag, den 23. August 2026, findet der Gäubodencup statt. Aufgrund des späteren Saisonstarts wird das Turnier im kommenden Jahr nach dem Gäubodenvolksfest ausgetragen.

Mit den Löwen Frankfurt, den Grizzlys Wolfsburg und den Nürnberg Ice Tigers nehmen neben den Straubing Tigers drei weitere Clubs aus der PENNY DEL am Gäubodencup 2026 teil. Damit dürfen sich die Fans bereits früh in der Vorbereitung auf erstklassiges DEL-Eishockey in Straubing freuen. Insgesamt stehen an den beiden Turniertagen vier Partien auf dem Programm, jeweils zwei Spiele am Freitag und zwei Spiele am Sonntag.

Eine Woche später treffen die Straubing Tigers zweimal auf die Steinbach Black Wings Linz aus der win2day ICE Hockey League. Am Freitag, den 28. August 2026, treten die Niederbayern zunächst auswärts in Linz an. Am Sonntag, den 30. August 2026, kommt es dann zum Rückspiel im Eisstadion am Pulverturm.

Der vollständige Vorbereitungsplan der Straubing Tigers wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Weitere Informationen zu den genauen Ansetzungen des Gäubodencups, zu den Spielzeiten sowie zum Ticketverkauf folgen rechtzeitig über die offiziellen Kanäle der Straubing Tigers.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Jan-Luca Schumacher und Luke Volkmann bleiben IceFighters

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Straubing Tigers

Christian Liefke wird neuer Athletikcoach der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Christian Liefke übernimmt ab sofort die Position des Athletikcoaches...

By2. Juni 2026
Straubing TigersTransfer-News

Zwei weitere Abwehrstützen verlängern am Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben zwei weitere Personalien für die...

By31. Mai 2026
Straubing TigersTransfer-News

Danjo Leonhardt bleibt ein Tiger

Straubing. (PM Tigers) Danjo Leonhardt bleibt den Straubing Tigers auch in der...

By28. Mai 2026
! +Straubing TigersTransfer-News

Trio verlängert am Straubinger Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers treiben ihre Kaderplanung weiter voran und...

By22. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten