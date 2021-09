Erster Spitzenkampf der Saison +++ Abholen der SolidaritÃ¤ts-Trikots

Olten. (PM EHC) Fünf Tage nach dem überzeugenden 6:2-Heimerfolg über La Chaux-de-Fonds kann der EHC Olten seine starke Frühform am Mittwochabend ein weiteres Mal...

Mit dem EHC Visp gastiert einer der meistgenannten Favoriten dieser Swiss-League-Saison im Kleinholz: Viele Experten haben vor der Saison einen Dreikampf um den Titel zwischen dem EHCO, Kloten und eben Visp prognostiziert. Die Oberwalliser haben ihr Kader in der Sommerpause massiv aufgerüstet. Mit der Verpflichtung von Linus Klasen sorgten die Walliser gar für ein veritables Ausrufezeichen.

Gespannt sein darf man auch auf das Duell zwischen der bislang besten Offensive der Liga sowie einer mehr als sattelfesten Defensive. Der EHCO hat in seinen ersten vier Saisonspielen beeindruckende 20 Tore erzielt, Visp in seinen drei Siegen nur gerade vier Gegentreffer kassiert. Auf der einen Seite ein formstarkes Olten, auf der anderen Seite ein verlustpunktloses und ambitioniertes Visp: Die Fans im Kleinholz dürfen sich auf den ersten echten Spitzenkampf in dieser Saison im Kleinholz freuen.