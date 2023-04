Erster Sieg unter Harold Kreis: DEB-Team gewinnt in Deggendorf 2:0 gegen Österreich – Länderspiel-Premiere von NHL-Stürmer Nico Sturm am Samstag

Deggendorf. (PM DEB / PM MagentaSport / PM ÖEHV) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes von zwei WM-Vorbereitungsspielen gegen die Mannschaft aus Österreich mit...

Deggendorf. (PM DEB / PM MagentaSport / PM ÖEHV) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes von zwei WM-Vorbereitungsspielen gegen die Mannschaft aus Österreich mit 2:0.

Somit gelingt dem DEB-Team der erste Sieg unter der Führung des neuen Bundestrainers Harold Kreis. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Dominik Bokk (2.) und Parker Tuomie (6.).

Das nächste Länderspiel gegen Österreich findet am Samstag, den 22. April 2023 in Landshut statt. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr.

• Erster Sieg der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Harold Kreis.

• Als Kapitän führte Moritz Müller das Team auf das Eis, Assistenten waren Marco Nowak und Marcel Noebels.

• Als bester Spieler der deutschen Mannschaft wurde Mario Zimmermann ausgezeichnet.

• Oliver Mebus absolvierte sein 25., Parker Tuomie und Julius Karrer jeweils ihr 10. Länderspiel.

• Starting Goalie Maximilian Franzreb durfte sich bei 20 Schüssen über ein Shutout freuen.

• Daniel Schmölz wurde nach seiner Krankheit noch geschont.

• Zuschauerzahl in der Deggendorfer Festung an der Trat: 2.666.

• Länderspiel-Premiere von NHL-Stürmer Nico Sturm am Samstag

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben einen guten Start erwischt. Österreich hat gleich eine Strafzeit genommen und wir haben unser Powerplay verwertet. Das hat unsere Nerven etwas beruhigt, weil wir wussten, dass wir nach den vergangenen beiden Spielen heute unbedingt besser spielen wollten. Das erste Drittel war dann auch wirklich ein gutes Drittel für uns, danach war es vom Spielanteil und vom Kämpferischen her ausgeglichener. Am Ende sind wir sehr glücklich mit dem Spiel und auch mit dem entsprechenden Ergebnis.“

Verteidiger Moritz Müller: „Es war alles in allem ein gutes Spiel von uns. Der gute Start mit zwei schnellen Toren hat es uns leicht gemacht ins Spiel zu kommen. Natürlich sind jetzt nochmal neue Jungs dazugekommen, deswegen sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase. Zum Großteil haben wir heute eine gute Arbeit gemacht. Hier und da können wir die Spielzüge noch ein bisschen gradliniger und sauberer zu Ende spielen.“

Stürmer Parker Tuomie: „Es war heute ein sehr schönes Gefühl für die Nationalmannschaft zu treffen. Aber auch Maximilian Franzreb hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Generell haben wir auch heute gegen Österreich sehr gut verteidigt. Wir konnten auch offensiv mehr Akzente setzen, aber vor allem in der Defensive haben wir einen großen Sprung gemacht. Wir wollen natürlich nochmal ein weiteres gutes Spiel am Samstag gegen Österreich machen, aber vor allem auf unsere Defensive achten, weil dann wissen wir, dass wir auch offensiv kreieren können.“

„Sehr cool“ war´s für Lokal-Matador Manuel Wiederer im 11. Länderspiel, der nunmehr bei den Berliner Eisbären spielt, der diesmal zu Hause sein Kartenkontingent „maximal auslastetete“ für Verwandte und Freunde: „Recht viel mehr schönere Sachen gibt´s nicht im Eishockey. Umso glücklicher ist es, dass wir den Sieg geholt haben.“ Wiederer sprach von einem „soliden Sieg.“ Diesmal kein Tor kassiert zu haben, „war sehr wichtig.“

MagentaSport-Experte Andi Renz sah das 2:0 auch als wichtiges Ergebnis: „Natürlich wurde diskutiert nach 11 Gegentoren in den ersten beiden Spielen. Heute hast du keins bekommen. Die null steht und das ist immer etwas Besonderes fürs Team. Das war gut. Österreich war ein unangenehmer Gegner……Es war gut, es war eine Steigerung, aber das war auch nicht die tschechische Mannschaft, die hier auf dem Eis stand.“

ÖEHV Head Coach Roger Bader: „Wir waren im zweiten Drittel schon mit 12:6 Torschüssen überlegen. Je länger das Spiel gedauert hat umso besser wurden wir. Das Spiel hat unglücklich begonnen mit einem unnötigen Foul. Im Powerplay haben wir das Box-Play nicht gut gespielt und haben das erste Tor bekommen. Wir waren generell im ersten Drittel noch nicht so gut organisiert, weil es einfach ein höheres Niveau ist. Es ist schneller und intensiver als gegen Italien und Slowenien. Wir haben an ein paar Stellschrauben gedreht, haben taktisch ein paar Änderungen vorgenommen. Dadurch wurden wir kompakter, wurden defensiv besser und kamen zu unseren Chancen. Erstens wie Mannschaft von Spiel zu Spiel Fortschritte macht. Wir haben jede Woche bessere Gegner und das ist gut. Wir wollen Schritt für Schritt an das Niveau kommen, das gefordert ist in Tampere. Zum anderen gehen die Spieler in eine Selektion und können sich präsentieren.“

Manuel Ganahl (Team Österreich): „Ich glaube zum Start hatten wir relativ viel Respekt, haben schwer in die Partie hineingefunden und sind rasch 0:2 zurück gelegen. Dann sind wir eigentlich das ganze restliche Spiel dem Rückstand hinterhergelaufen. Wir haben schon die eine oder andere Chance kreiert, aber ich glaube da muss noch mehr kommen, das muss man noch mehr wollen. Aber dafür sind die Spiele auch da. Wir haben die Geschwindigkeit relativ zügig angenommen. Nach zwölf, 15 Minuten haben wir ins Spiel gefunden, haben das Tempo angenommen und haben unsere Bereitschaft zum Körperspiel und unsere Aggressionen ein bisschen hochgeschraubt und haben sie das restliche Spiel gut gematcht.“

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

28.04.2023 | 17:30 in Zilina (SVK) | Slowakei – Deutschland

29.04.2023 | 16:00 in Trencin (SVK) | Slowakei – Deutschland

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

