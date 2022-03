Erster Sieg nach der Corona-Zwangspause: TÃ¶lzer LÃ¶wen melden sich zurÃ¼ck

Bad Tölz. (PM Löwen) Der Bann ist gebrochen – die Tölzer Löwen feierten am Samstagabend beim Derby gegen den EV Landshut ihren ersten DEL2-Sieg...

Die Tölzer setzten sich in der heimischen RSS-Arena verdient mit 7:4 durch. Dadurch haben die Löwen das Heimrecht für die Play-downs bereits in der Tasche. Am Montag, 07.03.2022, um 19:30 Uhr steigt das letzte Spiel der Vorrunde in Selb. Dabei entscheidet sich, ob man in den Play-downs auf Weißwasser, oder wieder auf Selb trifft.

Vor gut 1.100 Zuschauern legten die Buam, bei denen erstmals wieder Josef Hölzl im Tor stand, gleich los wie die Feuerwehr. Cam Spiro traf bereits in der ersten Minute zum 1:0, Maximilian Leitner in Überzahl und Pascal Aquin erhöhten auf 3:0, ehe Landshut der erste Treffer gelang.

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste stärker, doch Tölz war weiterhin konsequent im Abschluss. Thomas Brandl, Tyler McNeely und wiederum Aquin sorgten mit ihren Toren für den 6:2-Pausenstand.

Im Schlussabschnitt ließen die Löwen trotz zweier Gegentreffer nichts mehr anbrennen. Thomas Merl machte mit einem sehenswerten Empty Net Goal zum 7:4-Endstand den Sack zu.

„Wir haben unbedingt einen Sieg gebraucht, um Selbstvertrauen für die Play-downs zu tanken. Im ersten Drittel waren wir unglaublich effizient, das war der Schlüssel zum Sieg. Wir haben unsere Chancen sofort genutzt. Für uns war es wichtig, in Führung zu gehen. Ich bin stolz auf Josef Hölzl, der nach seinem Ausfall solide gehalten hat und wir hatten auch das Scheiben-Glück, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat“, resümierte Löwen-Trainer Kevin Gaudet.