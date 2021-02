Erster Sieg nach 1953 Tagen fÃ¼r Dresden in Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Siegesserie der Eispiraten Crimmitschau, welche über acht Spiele anhielt, ging mit dem Heimderby gegen die Dresdner Eislöwen zu Ende. Das...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Siegesserie der Eispiraten Crimmitschau, welche über acht Spiele anhielt, ging mit dem Heimderby gegen die Dresdner Eislöwen zu Ende.

Das Team von Mario Richer musste sich ihrem Rivalen aus der Elbflorenz mit 2:4 geschlagen geben – auch wenn die Eispiraten nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch einmal ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis stellten.

Während die Crimmitschauer mit einem Wahnsinnslauf in dieses Sachsenderby gingen, war die Grundstimmung bei den Eislöwen nach ihrer 2:10-Klatsche am Freitag gegen Frankfurt nicht ganz so gut. Demnach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel im ersten Durchgang, in welchem zunächst nicht viel Spielfluss zusammenkam und Torchancen Mangelware waren. Die Eislöwen wurden lediglich im Powerplay gefährlich, wo Rückkehrer Ilya Andryukhov aber mehrmals stark parierte und das 0:0 festhielt. Die Eispiraten taten sich hingegen lange schwer, hatten erst durch Verteidiger Dominic Walsh nach etwas mehr als zehn Minuten aber eine richtig dicke Möglichkeit. Der Schuss des Deutsch-Briten landete nur am Pfosten. André Schietzold verpasste kurz später am langen Pfosten, nachdem er von Lemay und Timmins gut in Szene gesetzt wurde.

Die Gäste aus der sächsischen Landeshauptstadt zeigten sich kurz später dann richtig effizient und nutzten einen Wechselfehler der Gastgeber. Roope Ranta schoss ein, nachdem Kevin Lavallée den nur Schuss antäuschte, somit Andryukhov verlud und den späteren Torschützen gekonnt in Szene setzte – 0:1 (17.).

Die Eislöwen waren auch im zweiten Durchgang das griffigere und vor allem auch das spritzigere Team. Zwar hatte Carl Hudson mit seinem Pfostenschuss zunächst eine gute Chance, für seine Farben auszugleichen, doch die Dresdner konnten ihre Führung folglich weiter ausbauen. Erneut Roope Ranta stellte nach 32 Minuten mit seiner Direktabnahme auf 0:2 (32.), nur drei Sekunden vor dem Drittelende war es Thomas Supis, der sogar auf 0:3 stellen konnte (40.).

Von den Eispiraten kam im zweiten Durchgang insgesamt zu wenig. Und auch zu Beginn des Schlussabschnitts wirkten die Schützlinge von Mario Richer etwas müde. Doch spätestens mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 sollte sich dies ändern. In numerischer Überzahl erzielte Carl Hudson den Anschluss, nachdem Helenius nach Lemays Schuss noch abprallen lassen konnte (49.). Und die Eispiraten spielten sich fortan in einen Rausch, drängten die Dresdner tief in ihr Drittel und wollten nachlegen. Nach 53 Minuten war es Petr Pohl, der den Puck in das Tor der Eislöwen spitzelte und plötzlich stand es nur noch 2:3. Ab diesem Zeitpunkt spielten wirklich nur noch die Eispiraten, welche ihre Positivlauf unbedingt retten wollten. Dresden hatte große Probleme, konnte sich letztlich mit dem Empty-Net-Tor zum 2:4 doch noch befreien – Ex-Crimmitschauer Jordan Knackstedt besorgte 32 Sekunden vor dem Ende die Entscheidung und besiegelte somit auch das Ende der langen Eispiraten-Siegesserie.

Torfolge: (0:1, 0:2, 2:1):

0:1 Roope Ranta (Kevin Lavallée, Steven Rupprich) 16:01

0:2 Roope Ranta (Jordan Knackstedt, Toni Ritter) 31:53

0:3 Thomas Supis (Nick Huard) 39:57

1:3 Carl Hudson (Travis Ewanyk, Mathieu Lemay) 48:58 – PP1

2:3 Petr Pohl (Timo Gams, Travis Ewanyk) 52:09

2:4 Jordan Knackstedt 59:28 – EN

Eislöwen gewinnen Sachsen-Derby in Crimmitschau

Dresden. (PM Eislöwen) Über fünf Jahre, genau gesagt 1953 Tage mussten die Dresdner Eislöwen auf einen Sieg in Crimmitschau warten.

Mit dem 4:2-Erfolg im Sachsen-Derby haben die Blau-Weißen die Negativserie in Westsachsen beendet und die passende Reaktion auf das 2:10 am Freitag gegen Frankfurt gezeigt. Im Tor der Eislöwen begann erneut Riku Helenius. Steve Hanusch fehlte angeschlagen. Nick Jordan Vieregge, Matej Mrazek und Elvijs Biezais rückten wieder ins Team.

Das Derby in Crimmitschau begann ohne, dass sich eines der Teams ein Übergewicht erspielen konnte. Riku Helenius konnte sich zweimal mit starken Paraden auszeichnen und auf der Gegenseite traf Roope Ranta in der 17. Minute zur Führung. Die Eislöwen nutzten einen schlechten Wechsel der Gastgeber. Kevin Lavallée trug die Scheibe ins Angriffsdrittel und passte vor dem Tor zum mitgelaufenen Ranta.

Im zweiten Spielabschnitt störten die Eislöwen weiter früh das Aufbauspiel der Crimmitschauer und ließen nur wenig zu. Wenn die Eispiraten gefährlich wurden, war Helenius zur Stelle. Gegen Ewanyk und Scalzo parierte der Finne stark (31.). Sein Landsmann konnte schließlich auf 2:0 erhöhen. Nach schöner Kombination von Jordan Knackstedt und Toni Ritter netzte Ranta mit einem Schlagschuss ein (32.). Drei Sekunden vor Drittelende konnten die Blau-Weißen weiter erhöhen. Thomas Supis stocherte den Puck nach einem Konter zum 3:0 über die Linie.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Eispiraten den Druck und belohnten sich. Steven Rupprich hatte in der 49. Minute gerade auf der Strafbank Platz genommen, da traf Carl Hudson zum 1:3. Vier Minuten später markierte Petr Pohl das 2:3. Die Gastgeber waren wieder im Spiel. Als sie ihren Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis nahmen, nutzten das die Eislöwen aber. In der 60. Minute traf Knackstedt zum 4:2-Endstand und den lang ersehnten Derby-Sieg in Crimmitschau.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind natürlich sehr glücklich über den Derby-Sieg. Gerade nach dem Freitagspiel war das die richtige Reaktion. Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt und von Anfang an sehr viel Druck gemacht. Crimmitschau ist eine gute Mannschaft, hat zuletzt acht Spiele in Folge gewonnen, aber wir haben sie nicht ins Spiel kommen lassen. Im zweiten Drittel haben wir unsere Chancen auch gut genutzt, wussten aber, dass Crimmitschau nie aufgibt. Mit den Toren haben sie Aufwind bekommen, da waren wir zu passiv. Wir haben aber gut verteidigt und einen sehr guten Torhüter gehabt. So ein Derby-Sieg ist natürlich immer auch ein Sieg für die Fans.“

Am Dienstag geht es für die Eislöwen bereits weiter mit dem Heimspiel gegen die Tölzer Löwen.