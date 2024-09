Erster Saisonsieg: Memmingen gewinnt Auftaktspiel in Stuttgart deutlich

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen startete mit einem deutlichen Auswärtssieg bei den Stuttgart Rebels in die neue Oberliga-Saison. Das Team von Daniel Huhn setzte...

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen startete mit einem deutlichen Auswärtssieg bei den Stuttgart Rebels in die neue Oberliga-Saison.

Das Team von Daniel Huhn setzte sich mit 7:1 gegen die Stuttgart Rebels durch. Am Sonntag folgt das erste Heimspiel am Hühnerberg gegen Passau.

Basti Flott-Kucis startete im Tor der Indians, Matej Pekr fehlte weiterhin angeschlagen. Die Indians starteten gut in die neue Saison und gingen durch einen Alleingang von Jayden Schubert mit 1:0 in Führung (3.Minute). Die Indianer behielten im ersten Drittel die Kontrolle über das Spiel, auch wenn die Gastgeber durchaus mitspielten und sich Chancen erarbeiteten. Stuttgart glich in der 8.Minute durch Samuel Mantsch aus, ehe Eddy Homjakovs Minuten später die erneute Führung in Unterzahl besorgte. Mit dem Spielstand von 2:1 ging es in die erste Pause des Abends.

Im zweiten Drittel startete Stuttgart besser. Die Hausherren aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt drängten mit ihrem aggressiven Forechecking die Indianer in den ersten Minuten des Mitteldrittels in ihre eigene Zone. Doch die Memminger stabilisierten sich und hatten in der Folge gute Gelegenheiten die Führung auszubauen. Gegen Ende des zweiten Drittels fiel dann bereits die Vorentscheidung. Zuerst netzte Milan Pfalzer im Slot zum 3:1 ein, ehe Patrick Kurz per Schlagschuss auf 4:1 erhöhte. Markus Lillich traf noch vor der Pausensirene zum 5:1 für Memmingen.

Im letzten Drittel legten sich die Maustädter phasenweise die Rebels zurecht, deren Moral nun etwas gebrochen war. Paul Fabian und Jayden Schubert in Überzahl sorgten für den 7:1 Endstand in der Stuttgarter Eisarena. Kurz vor Ende lieferte sich dann noch der erst 18-Jährige Henry Homann einen Faustkampf mit dem Stuttgarter Kontingentspieler Tousignant, auch hier blieben die Rot-Weißen klarer Punktsieger und ließen die zahlreichen Anhänger jubeln.

Mit diesem Sieg im Rücken wollen die Memminger dann im ersten Heimspiel der Saison am Sonntag nachlegen. Vor eigenem Publikum am Hühnerberg empfangen die Indians die Black Hawks aus Passau um 18:00 Uhr. Karten für die Partie sind online im VVK verfügbar.

Stuttgarter EC – ECDC Memmingen 1:7 (1:2/0:3/0:2)

Tore: 0:1 (3.) Schubert (Schaefer, Christmann), 1:1 (9.) Mantsch (Pistilli, Makuzki), 1:2 (11.) Homjakovs (4-5), 1:3 (35.) Pfalzer (Homjakovs, Ettwein), 1:4 (37.) Kurz (Homjakovs, Fominych), 1:5 (40.) Lillich (Meier, Ettwein), 1:6 (45.) Fabian (Lillich, Ettwein), 1:7 (48.) Schubert (Lillich, Ettwein)

Strafminuten: Stuttgart 14 – Memmingen 14

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Eisenhut) – Svedlund, Meisinger; Kurz, Schmidbauer; Peleikis, Ettwein; Homann – Meier, Spurgeon, Lillich; Pfalzer, Homjakovs, Fominych; Schubert, Schaefer, Christmann; Fabian, Dopatka.