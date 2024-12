Erster Saisonsieg in Stuttgart â€“ 4:3 fÃ¼r den Eissportverein

Füssen. (PM EVF) Im dritten Anlauf konnte der EVF auch gegen die Stuttgart Rebels punkten.

Mit 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) setzte man sich am Ende durch und konnte dabei eine disziplinierte Auswärtsleistung feiern. Zwar fehlten wichtige Akteure, darunter mit Bureau-Blais und Neudecker zwei Kontingentspieler, doch das wurde mit viel Einsatz und konzentrierter Abwehrarbeit kompensiert. Bereits am Samstag geht es in der heimischen Arena um 18.30 Uhr gegen die Lindau Islanders weiter.

Die Anfangsphase des Spiels gehörte den Rebels, die bei einem frühen Powerplay auch einen Pfostentreffer zu verzeichnen hatten. Wieder komplett hatte dann auch der EVF seine erste große Chance durch Pius Seitz. Auch ein zweites Unterzahlspiel konnte schadlos überstanden werden, ehe Straub, Zelenka und Farkas ein Chancenplus für Füssen schufen. Als es dann auch erstmals ins eigene Powerplay ging, traf hier Julian Straub nach nur zehn Sekunden zum 0:1. Er fand die Lücke im kurzen Toreck. Danach hatten die Schwarz-Gelben das Spiel gut im Griff.

Im zweiten Drittel hatten beide Teams je eine gute Möglichkeit, ehe es wieder Überzahl Stuttgart hieß. Hier blieb ein Pass an einem Schlittschuh hängen und Robin Slanina bekam freie Schussbahn zum 1:1. Der EVF antwortete wütend mit viel Druck, musste aber erneut eine Strafzeit hinnehmen. Die wurde aber auch überstanden, zumal auch die Rebels danach auf das Sünderbänkchen mussten. Im Powerplay konnte ein Konter des SEC gestoppt werden und im Gegenzug traf Billy Jerry zum 1:2. Danach war der EVF weiter das überlegene Team. Erneut war es Jerry, der vor das Tor zog und zum 1:3 verwandelte. Es folgten drei Riesenchancen für die Schwarz-Gelben durch Jerry und Farkas. Eigentlich hätte es 1:4 stehen müssen, als die Gastgeber mit ihrem einzigen Torschuss in dieser Phase das überraschende 2:3 durch einen Abstauber von Fabian Renner erzielten. Auch danach waren die Füssener einem vierten Treffer näher als Stuttgart dem Ausgleich.

Ein Auf und Ab gab es im Schlussdrittel, wo der EVF während und nach einer Strafzeit stark unter Druck geriet. Doch in diese Phase konterte man durch Maxim Kryvorutskyy zum 2:4. Ein wichtiger Treffer, der dann auch die Entscheidung brachte. Denn die Rebels konnten am Ende mit gezogenem Torhüter nur noch durch Adam Schusser das 3:4 markieren. Die Füssener retteten die Führung gegen die anstürmenden Gastgeber mit viel Einsatz über die Zeit.

Aufstellung EV Füssen:

Benedikt Hötzinger, Clemens Wiedemann; David Kaiser, Fabian Nifosi, Nicolas Jentsch, Moritz Nerb, Manuel Malzer, Lennart Britsch; Pius Seitz, Julian Straub, Bence Farkas, Maxim Kryvorutskyy, Billy Jerry, Nikita Naumann, Georg Thal, Tim Flammann, Ondrej Zelenka, Jakob Schuster.

Tore: 0:1 (16.) Straub (Seitz, Farkas/5-4), 1:1 (22.) Slanina (Vostarek, Makuzki/5-4), 1:2 (29.) Jerry (Kaiser, Straub/5-4), 1:3 (36.) Jerry (Nerb, Naumann), 2:3 (38.) Renner (Samusev), 2:4 (51.) Kryvorutskyy (Straub), 3:4 (58.) Schusser (Slanina, Bräuner/6-5).Strafminuten Stuttgart 6, Füssen 10. Zuschauer 680

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV