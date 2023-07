Erster Profivertrag für Patrick Söllinger

Linz. (PM Black Wings) Der 18-jährige Eigenbauspieler Patrick Söllinger erhält nach einer überzeugenden Saison im Seniorenbereich seinen ersten Profivertrag. Er war die große Entdeckung...

Linz. (PM Black Wings) Der 18-jährige Eigenbauspieler Patrick Söllinger erhält nach einer überzeugenden Saison im Seniorenbereich seinen ersten Profivertrag.

Er war die große Entdeckung der Steinbach Black Wings im vergangenen Jahr. Patrick Söllinger, 18 Jahre jung und als gebürtiger Linzer seit dem zarten Alter von 3 Jahren für die Stahlstädter auf dem Eis. Nachdem er sich durch sämtliche Nachwuchsabteilungen der Oberösterreicher gearbeitet hatte, holte Philipp Lukas den gelernten Verteidiger zunächst 2021/22 zu den Steel Wings in die Alps Hockey League. Nach 30 Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse folgte am 11. Februar 2022 in Wien sein Debüt in der win2day ICE Hockey League. Dabei hätte sein Einstand nicht besser ausfallen können, denn gleich in der 10. Spielminute steuerte er eine erste Vorlage bei.

Sein Selbstvertrauen nahm sich der Youngstar auch in die vergangenen Saison mit und startete in dieser so richtig durch. Neben 17 Spielen für die Steinbach Steel Wings (4 Tore / 3 Vorlagen) etablierte sich Söllinger unter Philipp Lukas auf Anhieb auch in der Kampfmannschaft. Ruhig und abgeklärt nahm der 185 Zentimeter große und 85 Kilogramm schwere Defender seinen Platz in der Verteidigung der Linzer ein und gab diesen aus sportlicher Sicht nicht mehr her. Insgesamt stand er so 22 Mal für die Steinbach Black Wings auf dem Eis und machte mit seinen Leistungen regional auf sich aufmerksam. Auszeichnungen wie das Volksblatt Toptalent des Jahres 2022, Youngstar des Monats in der win2day ICE Hockey League oder oberösterreichischer Mannschaftssportler des Jahres, durfte der Linzer innerhalb weniger Monate entgegennehmen. Dennoch stand für den Jungspund in der zweiten Saisonhälfte der Erfolg abseits des Eises im Fokus, weshalb seine ganze Konzentration einem Schulabschluss gehören sollte.

Diesen bravourös bestanden, machte sich die Zukunftshoffnung nun selbst die größte Belohnung: Zur Matura stattete Head Coach und Sportlicher Leiter Philipp Lukas Patrick Söllinger mit seinem allerersten Profivertrag aus. Der Eigenbauspieler wird demnach auch 2023/24 seine nächsten Entwicklungsschritte mit den Steinbach Black Wings gehen und sich um einen Fixplatz in der win2day ICE Hockey League messen.

Patrick Söllinger: „Am Anfang war die Entscheidung nicht leicht, mich voll auf die Schule zu konzentrieren, doch ich habe ein Ziel gehabt, meinen ersten Vertrag zu unterschreiben. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Mein voller Fokus liegt auf Eishockey und darauf, dass ich die nächsten Schritte mache. Für mich ist es etwas ganz Spezielles, von Anfang an mit dabei zu sein und bei meinem Heimatverein den Sprung zu schaffen. Darauf bin ich sehr stolz.“

Head Coach Philipp Lukas: „Wir sind sehr stolz auf Patrick, welche Entwicklung er in den letzten zwei Jahren hingelegt hat. Es ist sehr schnell gegangen für ihn, aber der Aufwand, den er betrieben hat, hat sich bezahlt gemacht. Er hat bereits große Fortschritte gemacht und als Coach ist es sehr schön ihm dabei zuzusehen, mit welcher Genauigkeit er arbeitet. Er ist unermüdlich in seiner Arbeit. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir endlich wieder einen Eigenbauspieler hervorbringen können, aber seine Reise beginnt jetzt erst.“

Aktueller Kader 2023/24

Tor (2): Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung (6): Gerd Kragl, Lorenz Lindner, Raphael Wolf, Logan Roe, Matt MacKenzie, Patrick Söllinger

Angriff (15): Brian Lebler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Kilian Rappold, Shawn St-Amant, Andreas Kristler, Dennis Sticha, Graham Knott, Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Marco Brucker, Sean Collins

Abgänge: Daine Todd, Matt Murphy, Ramon Schnetzer, Leon Sommer, Alexander Lahoda, Michael Haga

Neuzugänge: Nico Feldner (Innsbruck), Matt MacKenzie (Slovan Bratislava), Sean Collins (EHC Olten)

4133 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.