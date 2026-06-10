Erster Profivertrag für Jacopo De Luca und Elia Scilacci

Ambri. (PM HCAP) Der HC Ambrì-Piotta freut sich bekanntzugeben, dass der Stürmer Jacopo De Luca und der Verteidiger Elia Scilacci bis zum Ende der Saison 2027/2028 unter Vertrag genommen wurden.

Jacopo De Luca, ein Stürmer des Jahrgangs 2007 und Bruder von Tommaso De Luca, stammt aus der Nachwuchsabteilung der Biancoblù. In der vergangenen Saison erzielte er für die Baie-Comeau Drakkar in der Quebec Major Junior Hockey League 25 Punkte in 56 Spielen (10 Tore und 15 Assists).

Der Verteidiger Elia Scilacci (Jahrgang 2006) ist ebenfalls ein Eigengewächs aus dem Nachwuchs des Vereins aus der Leventina. In der vergangenen Meisterschaft war er eine tragende Säule der Defensive der U21-Mannschaft der Biancoblù.

Beide Spieler werden dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft angehören und erhalten die Möglichkeit, ihre sportliche Entwicklung sowohl im Junioren- als auch im Erwachseneneishockey fortzusetzen.