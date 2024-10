Erster Profivertrag fÃ¼r Alain Graf und Nils Rhyn

Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich mitzuteilen, dass die beiden Nachwuchsspieler Alain Graf (Stürmer) und Nils Rhyn (Verteidiger) ihre ersten Profiverträge unterschrieben...

Die Verträge der beiden Talente sind bis zur Saison 2026/27 gültig.

„Beide Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs und haben sich durch ihre starken Leistungen im Training und in den Spielen empfohlen. Wir freuen uns darauf, sie in ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen“, sagt SCB General Manager Patrik Bärtschi.

Alain Graf (19) hat in dieser Saison bereits neun Spiele in der National League absolviert. Letzte Saison sammelte er Erfahrung in der Swiss League beim EHC Basel und erzielte für die SCB U20-Elit beeindruckende 49 Punkte in 47 Spielen. Patrik Bärtschi beschreibt ihn als „sehr reif und robust für sein Alter“.

Nils Rhyn, ebenfalls 19 Jahre alt, konnte sich in dieser Saison ebenfalls bereits in der ersten Mannschaft des SCB beweisen. In der National League absolvierte er drei Spiele. Mittels B-Lizenz sammelte er zudem Erfahrung in der Swiss League, wo er bisher zwei Spiele für den EHC Basel absolvierte. „Er ist ein solider Verteidiger mit grossem Potenzial im Offensivspiel“, so Bärtschi.

Seine Leistungen spiegeln sich auch in seinen Statistiken wider: In der Saison 2023/24 sammelte er bemerkenswerte 31 Punkte in 48 Spielen in der U20-Elit.