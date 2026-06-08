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EHC Black Wings LinzTransfer-News

Erster Profi-Vertrag für Eigenbauspieler Paul Eder

8. Juni 20262 Mins read16
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Paul Eder (Steinbach Black Wings) - © Black Wings Eisenbauer
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Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz befördern für die kommende Saison ein weiteres Eigengewächs.

Verteidiger Paul Eder, Jahrgang 2005, erhält seinen ersten Vertrag für die Kampfmannschaft in der win2day ICE Hockey League.

Der 6. Dezember 2025 wird Paul Eder wohl für immer in Erinnerung bleiben. Nachdem der Youngster aufgrund zahlreicher Verletzungen im Kader Ende November erstmals Bundesliga-Luft schnuppern durfte, wurde er bereits in seinem sechsten Einsatz zum Helden. Mit einem satten Schuss ins Kreuzeck erzielte der Verteidiger nicht nur seinen allerersten Treffer in der win2day ICE Hockey League, sondern wurde mit seinem Game-Winning-Goal auch zum Man of the Match gewählt.

Insgesamt zehn Spiele absolvierte der 21-Jährige in der abgelaufenen Meisterschaft und zeigte dabei stets starke Ansätze. Mit diesen märchenhaften ersten Schritten bei den Profis erfüllte sich der gebürtige Welser einen Kindheitstraum. Im Alter von vier Jahren begann seine Eishockeyreise in seinem Heimatort, ehe er im Zuge der Spielgemeinschaft ab der U10 in den Nachwuchs der Linzer wechselte. Der Linksschütze durchlief anschließend die nunmehrige Black Wings Eishockey Akademie OÖ und legte abseits des Eises seine Matura am BORG Honauerstraße ab. Mit seinen 182 Zentimetern Körpergröße und 84 Kilogramm spielte sich Eder durch seinen offensiven Zug zum Tor in den Fokus von Head Coach Philipp Lukas.

Nach seinem Debüt am 26. November gegen Bozen zählt die Nummer 64 künftig fix zum erweiterten Kader der Oberösterreicher. Im Rahmen des Sommerfests des Fanclub Overtime unterzeichnete Paul Eder am gestrigen Samstag vor rund 200 Fans und begleitet von lautstarken Sprechchören seinen ersten Profivertrag.

Hard Facts:
Name: Paul Eder
Position: Verteidiger
Rückennummer: 64
Nationalität: Österreich
Alter: 21 Jahre
Geburtstag: 13.05.2005
Größe: 182 cm
Gewicht: 84 kg
Schusshand: links
Im Verein seit: 2015

Stimmen:

Paul Eder: Für mich erfüllt sich ein langersehnter Traum und ich werde alles geben, mich bei den Profis durchzusetzen. Mein Start letztes Jahr hätte nicht besser laufen können und ich glaube, dass ich mich schnell an das hohe Niveau angepasst habe. Dennoch geht es für mich jetzt erst so richtig los, um mit harter Arbeit die nächsten Schritte zu machen.

Head Coach Philipp Lukas Paul hat letztes Jahr von Beginn an alle Erwartungen übertroffen und wir sind sehr froh mit seiner Entwicklung. Er trainiert hart und ist top motiviert, die nächsten Schritte zu machen. Wir wollen ihn bestmöglich dabei unterstützen, möglichst viele Wiederholungen zu bekommen.

Kader Saison 2026/27 (Stand 7. Juni 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne

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