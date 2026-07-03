Erster Neuzugang perfekt: Grefrath Phoenix verstärkt sich mit Lars Ehrich

Grefrath. (PM Phoenix) Der erste externe Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison ist perfekt: Der Grefrath Phoenix hat Verteidiger Lars Ehrich verpflichtet.

Der 27-jährige Krefelder wechselt vom Ligakonkurrenten Black Tigers Moers an die Niers und soll mit seiner Erfahrung sowie seinen Qualitäten auf und neben dem Eis eine wichtige Rolle im Team der Blau-Gelben übernehmen.

Mit Ehrich gewinnt der Phoenix einen bestens ausgebildeten Defensivspieler. Seine komplette Nachwuchszeit absolvierte der gebürtige Krefelder beim KEV ’81, wo er sämtliche Altersklassen durchlief. Besonders in der DNL hinterließ er bleibenden Eindruck: In 142 Einsätzen sammelte der Verteidiger starke 94 Scorerpunkte (20 Tore, 74 Vorlagen) und bewies damit früh, dass er nicht nur defensiv zuverlässig agiert, sondern auch offensiv Akzente setzen kann.

Auch im Seniorenbereich sammelte Ehrich wertvolle Erfahrung. Fünf Spielzeiten lief er in der Oberliga für Herne und Krefeld auf und absolvierte dort 126 Partien, in denen ihm sechs Tore und 32 Assists gelangen. In den vergangenen drei Jahren gehörte er schließlich bei den Black Tigers Moers zu den Leistungsträgern und Führungsspielern. Nun wagt der Defensivspezialist den Wechsel zum Grefrath Phoenix.

Trainer Christian Tebbe sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die kommende Saison: „Mit Lars Ehrich bekommen wir einen Verteidiger, der unserem Spiel richtig gut tun wird. Er bringt eine enorme Stabilität in der Defensive mit, scheut keinen Zweikampf und hat gleichzeitig einen starken Zug nach vorne. Gerade seine Fähigkeit, das Spiel schnell zu eröffnen und sich aktiv in die Offensive einzuschalten, gibt uns zusätzliche Möglichkeiten.

Dass Lars den Schritt von unserem Rivalen aus Moers nach Grefrath macht, zeigt, dass er von unserem Weg überzeugt ist. Solche Entscheidungen trifft man nicht leichtfertig. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er sich für den Phoenix entschieden hat.

Ich bin überzeugt, dass Lars mit seiner Spielweise, seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Er wird uns auf und neben dem Eis weiterbringen. Wir freuen uns sehr darauf, ihn künftig im Phoenix-Trikot auflaufen zu sehen.“

Für Ehrich selbst spielte neben der sportlichen Perspektive auch die räumliche Nähe eine wichtige Rolle. Nach den Gesprächen mit dem Grefrather Trainer fiel die Entscheidung schnell.

„Ich freue mich darauf, nächste Saison mit dem Phoenix eine hoffentlich erfolgreiche Spielzeit zu erleben. Für mich war es wichtig, künftig eine kürzere Anfahrt zur Halle zu haben. Deshalb habe ich mich gefreut, dass Christian sich früh bei mir gemeldet hat. Nach guten Gesprächen waren wir uns schnell einig. Jetzt freue ich mich darauf, viele tolle Menschen kennenzulernen und wieder mit viel Spaß den Sport auszuüben, den ich liebe.“

Auch abseits der Personalplanung schreiten die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit weiter voran. Inzwischen steht ein weiteres Testspiel fest: Am Freitag, den 18. September, gastiert der Grefrath Phoenix um 20.15 Uhr bei den Dinslakener Kobras. Dort soll das Team unter Wettkampfbedingungen weitere wichtige Erkenntnisse für die Regionalliga-Saison sammeln.

Weitere Personalentscheidungen sowie zusätzliche Termine der Saisonvorbereitung will der Grefrath Phoenix in den kommenden Wochen bekannt geben.

Seine Karriere in Zahlen

391 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro