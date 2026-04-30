Erster Neuzugang in Hockeytown Weißwasser

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison voran und freuen sich, mit Clemens Sager einen jungen und talentierten Offensivspieler in Weißwasser begrüßen zu dürfen.

Der 20-jährige Stürmer wurde am 10. Februar 2006 in Augsburg geboren, misst 1,84 Meter und bringt 81 Kilogramm auf die Waage. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Sager beim Augsburger EV, ehe er seine Ausbildung in Kaufbeuren fortsetzte. Zur Saison 2021 folgte der Wechsel zu den Eisbären Juniors Berlin, wo er sich mit starken Leistungen in den Nachwuchsmannschaften schnell in den Fokus spielte.

Vor zwei Jahren gelang dem Angreifer erstmals der Sprung in den DEL-Kader der Eisbären Berlin. Parallel sammelte Sager wertvolle Erfahrungen im Nachwuchs der deutschen Nationalmannschaft und lief für die U17-, U18-, U19- sowie U20-Auswahl des DEB auf.

In den vergangenen beiden Spielzeiten etablierte sich der junge Stürmer bei den Kassel Huskies in der DEL2. Zusätzlich war er per Förderlizenz für die Hammer Eisbären in der Oberliga spielberechtigt und konnte dort weitere wichtige Spielpraxis sammeln.

Nun folgt der nächste Karriereschritt: Clemens Sager trägt künftig das Trikot der Lausitzer Füchse.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer sieht großes Potenzial im Neuzugang: „Clemens ist ein vielversprechendes Talent, das seine spielerischen Fähigkeiten bei uns weiter ausschöpfen und entwickeln soll. Wir wollten ihn bereits vor zwei Jahren nach Hockeytown holen und freuen uns, dass dieser Schritt nun Realität geworden ist.“

Clemens Sager:„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Weißwasser. Die Lausitzer Füchse sind ein traditionsreicher Standort mit großer Leidenschaft für Eishockey. Ich möchte hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen, mich weiter verbessern und der Mannschaft mit meinem Spiel bestmöglich helfen.“