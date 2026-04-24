Erster Neuzugang für die Offensive Schwede Johann Porsberger kommt aus der EIHL

Den Verantwortlichen des SC Riessersee ist ein weiterer Coup auf dem Transfermarkt gelungen: Der 32-jährige Schwede Johan Porsberger wechselt von den Fife Flyers aus der schottischen Stadt Kirkcaldy unter die Zugspitze.

Das Team aus Schottland spielt in der Elite Ice Hockey League (EIHL), der höchsten Spielklasse in Großbritannien.

Zuvor war der Rechtsaußen vier Jahre bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 unter Vertrag und schaffte 2025 mit den Sachsen den Aufstieg in die DEL. Zudem spielte Porsberger in seinem Heimatland für renommierte Clubs wie Leksands IF, Timrå IK und AIK Stockholm. Neben seiner Erfahrung im Ligenbetrieb sammelte er auch auf internationaler Bühne wichtige Eindrücke: 2010 gewann er mit den „Tre Kronor“ bei der U17-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille, ein Jahr später wurde er in die U18-Nationalmannschaft berufen.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl zeigt sich entsprechend erfreut über die Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Johan Porsberger von unserem Verein und unserer Vision zu überzeugen. Johan bringt reichlich Erfahrung mit und kann dadurch auch unseren jüngeren Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln. Mit Dresden schaffte er den Aufstieg in die DEL und war durch seine Spielweise maßgeblich am Erfolg beteiligt. Zudem ist er ein Leader, der auf und neben dem Eis vorangehen soll. Ein ganz wichtiger Faktor für seine Zusage war auch unser neuer Cheftrainer Leif Carlsson.“

Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe unter der Alpspitze. Die Entscheidung für den SCR wurde auch durch das Engagement von Cheftrainer Leif Carlsson beeinflusst und dem Spieler erleichtert: „Leif hatte einen großen Einfluss auf meine Entscheidung, aber ich habe auch unabhängig davon nur Gutes über Garmisch gehört.“

Der 32-Jährige betritt in Garmisch-Partenkirchen Neuland, zeigt sich aber bereits begeistert vom Standort: „Ich war selbst noch nie in Garmisch, habe aber gehört, dass es ein großartiger Ort ist – ich kann es kaum erwarten, dort anzukommen.“

Sportlich bringt der Schwede eine klare Ausrichtung mit: „Ich sehe meine Stärken im Offensivspiel, aber für mich steht immer das Gewinnen im Vordergrund – mein Ziel ist es, zu gewinnen, nichts anderes.“ Neben dem Eis gibt Porsberger den Fans zudem eine persönliche Note mit auf den Weg: „Die Fans sollten wissen, dass ich ein richtig guter Koch bin.“

Mit der Verpflichtung des Schweden setzen die Verantwortlichen des SCR ein weiteres Zeichen, um die Qualität im Kader zu steigern und die neue sportliche Philosophie weiter voranzutreiben.