Erster Neuzugang fÃ¼r die Nature Boyz

Forst. (PM SCF) Trotz der Coronakrise müssen die Vereine planen, mit welchem Personal sie ihren Spielbetrieb bestreiten wollen.

Für Lorenz Barfüßer eine nicht ganz leichte Aufgabe. Einen ersten Erfolg kann er jedoch vermelden: Michael Fichtl wechselt von Regensburg zu den Nature Boyz.

Der 21-Jährige lernte den Eishockeysport beim Nachbarn EC Peiting, dort wurde er in der U14 und U16 eingesetzt. In dieser Zeit absolvierte er auch einige Spiele für die U16-Auswahl im Landesverband Bayern. In der Saison 2014/2015 wechselte er zum ESV Kaufbeuren in die U16 und U18 in die Schülerbundesliga bzw. DNL. Ebenso stehen Einsätze in der U16 für die Nationalmannschaft in seiner Vita, wie auch Einsätze in der U18-Nationalmannschaft. Für sein Studium verschlug es ihn nach Regensburg, dort heuerte er bei der U18, U20 und auch den Eisbären Regensburg an.

Der in Hohenfurch lebende Akteur setzte im letzten Jahr mit dem aktiven Eishockeysport aus, da sein Studium zu viel Zeit verschlang, um die Leistungen für die Oberligamannschaft bzw. dann die U20 in der DNL zu erbringen. Doch nach diesem Jahr Pause will er es jetzt wieder wissen – ihn hat das Eishockeyvirus wieder infiziert, wie er berichtet. Michael studiert unter der Woche in Regensburg und weilt an den Wochenenden im Landkreis. So ist es ihm möglich, für die Nature Boyz aufzulaufen. Der sicher talentierte junge Spieler wird schon bald ein Leistungsträger in der jungen Forster Mannschaft sein.

Die Vorstandschaft begrüßt Michi recht herzlich, wünscht ihm einen guten Start und viel Erfolg in der neuen Saison beim SC Forst.