Erster Neuzugang fÃ¼r die EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Ab kommender Saison wird Andrew Schembri im Trikot der Eisbären auflaufen.

Der 38-jährige Kanadier war seit 2011 mit einjähriger Unterbrechung beim Deggendorfer SC unter Vertrag, wo er in 347 Spielen 463 Punkte erzielte.

Stefan Schnabl, sportlicher Leiter der Eisbären Regensburg, über den Neuzugang: „Es freut mich sehr, dass Andrew Schembri sich für uns entschieden hat. Schon nach dem ersten Gespräch war klar, dass es mit Andrew Schembri und den Eisbären passt.“

„Mit Andrew Schembri kommt ein erfahrener und sehr hungriger Spieler nach Regensburg, der auch schon in der DEL2 seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat und charakterlich top in unsere Mannschaft passt“, so Schnabl weiter, „Andrew ist diese Art von Spieler, gegen die du nicht gerne spielst, aber die du gerne in deiner Mannschaft hast!“