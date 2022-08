Erster Neuzugang fÃ¼r die Defensive â€“ Lukas KÃ¶gl kommt zum TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Nach den Abgängen der Verteidiger Stephan Stiebinger und Nikolaus Meier, können die Verantwortlichen des TEV Miesbach nun die erste Neuverpflichtung für...

Miesbach. (PM TEV) Nach den Abgängen der Verteidiger Stephan Stiebinger und Nikolaus Meier, können die Verantwortlichen des TEV Miesbach nun die erste Neuverpflichtung für die Defensive präsentieren.

Aus der DNL Mannschaft der Tölzer Löwen schließt sich der 20-jährige Lukas Kögl den Rot-Weißen an. Der 1,75m große Linksschütze begann bereits mit 3 Jahren seine Eishockeylaufbahn in der Eislaufschule des ESC Holzkirchen. In seiner Heimatstadt Holzkirchen spielte er bis zu seinem 15.Lebensjahr. Danach folgte der Wechsel nach Bad Tölz in die Nachwuchsschmiede der Löwen, wo er eine gute Eishockeyausbildung genoss. Die kommende Saison wird seine erste Station im Herrenbereich sein.

Der sportliche Leiter Peter Kathan über Lukas Kögl: „Mit Lukas haben wir einen jungen Spieler geholt, der sich im Herrenbereich beweisen will und in Tölz eine gute Ausbildung durchlaufen hat.“

Trainer Michael Baindl mit den ersten Eindrücken von Lukas Kögl aus dem Sommer- und Eistraining: „Lukas ist in einer sehr guten körperlichen Verfassung, und wird alles tun um der Mannschaft zu helfen. Er hat sich die Chance bei uns zu spielen, in den letzten Wochen im Sommertraining redlich verdient.“

Lukas Kögl, der künftig mit der Nummer 88 für den TEV auflaufen wird, zu seiner neuen Aufgabe an der Schlierach: „Der TEV ist seit Jahren eine der Topmannschaften in der Bayernliga, ich freue mich nun für den TEV spielen zu dürfen. Die Heimatnähe nach Holzkirchen ist natürlich optimal. Mein Ziel für die kommende Saison ist es in jedem Spiel alles zu geben und hoffe somit zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu können. Ich freue mich mit einigen der besten Spieler der Bayernliga zusammenspielen zu dürfen. Das Training von Michael Baindl im Sommer war super und ich fühle mich richtig fit und gut vorbereitet.“