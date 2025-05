Erster Neuzugang der Dresdner EislÃ¶wen kommt aus Straubing

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben Justin Braun verpflichtet.

Der Abwehrspieler wechselt von den Straubing Tigers an die Elbe und hat einen Vertrag für eine Spielzeit in Dresden unterschrieben.

Mit Braun bekommt der Aufsteiger in die PENNY DEL einen erfahrenen Abwehrspieler. Der 38-Jährige kann 13 Jahre und 961 Spiele in der besten Liga der Welt, der NHL, für die San Jose Sharks, Philadelphia Flyers und New York Rangers vorweisen. In den vergangenen beiden Spielzeiten schnürte Braun für die Straubing Tigers in der PENNY DEL die Schlittschuhe.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Justin bekommen wir einen erfahrenen Verteidiger, der die PENNY DEL bereits kennt und unserer Defensive mehr Stabilität geben wird. Letzte Saison hatte er durchschnittlich über 20 Minuten Eiszeit und die zweitbeste Plus-Minus-Statistik in Straubing. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine wird er eine wichtige Rolle einnehmen.“

Braun wurde im US-Bundesstaat Minnesota geboren. Seine Karriere begann er in diversen Junioren-Ligen. Für die University of Massachusetts spielte er von 2006 bis 2010 vier Jahre in der College Liga NCAA. 2007 wurde Braun von den San Jose Sharks in der siebten Runde des NHL Entry Drafts gedraftet. 2010 absolvierte er seine ersten Spiele in der NHL, wo er neun Jahre lang zum Stammpersonal in der Defensive der Kalifornier gehörte. Es folgten vier Jahre in Philadelphia, mit einem kurzen Abstecher bei den New York Rangers. In den letzten beiden Jahren stabilisierte Braun die Abwehr der Straubing Tigers.

Justin Braun, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich auf die Möglichkeit für die Dresdner Eislöwen in der PENNY DEL zu spielen. Die spannenden Spiele im Finale gegen Ravensburg hatte ich bereits verfolgt. Der Unterschied zwischen den Ligen ist groß. Es sind jedoch bereits talentierte Spieler im Aufstiegsteam, die auch auf dem nächsten Level bestehen können. Dabei will ich der Mannschaft helfen.“

