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Erster Neuzugang bei den Schönheider Wölfen: Marius Demmler verstärkt das Wolfsrudel

1. Juli 20261 Mins read38
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Marius Demmler - © Sportfoto-Sale (DR)
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Schönheide. (PM Wölfe) Mit Marius Demmler begrüßen die Schönheider Wölfe den ersten Neuzugang der Saison 2026/2027 in ihren Reihen.

Der gebürtige Altenburger bringt trotz seiner erst 26 Jahre jede Menge Erfahrung mit und ist im Angriff variabel einsetzbar. Seine Eishockey-Ausbildung begann Marius im Nachwuchs des ETC Crimmitschau, bevor er 2013 zu den Eisbären Juniors Berlin wechselte. Dort spielte er von der U16 bis zur U19 unter anderem in der Schüler-Bundesliga sowie in der Deutschen Nachwuchs-Liga und kam zudem zu Einsätzen in der deutschen U18-Nationalmannschaft.

2018 kehrte er nach Crimmitschau zurück und feierte dort bereits mit 18 Jahren sein Profidebüt in der DEL2. Für die Eispiraten Crimmitschau absolvierte er vier Spielzeiten und sammelte dabei wertvolle Erfahrung im Profieishockey. Anschließend führte ihn sein Weg in die Oberliga Nord, zunächst zu den Saale Bulls Halle, danach zu den Hammer Eisbären und zuletzt zum Herner EV Miners.

Marius Demmler gilt als schneller Stürmer mit guter Technik und hoher Einsatzbereitschaft. In der Oberliga zeigte er bereits mehrfach, dass er offensiv Akzente setzen und seiner Mannschaft mit Tempo, Spielverständnis und Kampf um jede Scheibe helfen kann. Wölfe-Coach Sven Schröder zu seinem ersten Neuzugang: „Ich freue mich, dass sich die Wege von Marius und mir nochmal kreuzen nach der gemeinsamen Zeit im Crimmitschauer Nachwuchs. Mit Marius kommt ein Spieler in die Region zurück, der uns mit seinen Fähigkeiten verbessern wird, egal ob neben oder auf dem Eis. Herzlichen Willkommen im Wolfsrudel, Marius.“

Wir freuen uns, dass Marius künftig das Trikot der Schönheider Wölfe tragen wird, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison im Wolfsrudel.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marius Demmler @ Elite Prospects

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