Erster Neuzugang bei den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice ALiens) Mit Nils Nemec kommt ein Regionalliga erfahrener Spieler an den Sandbach. Der 21 Jahre alte Stürmer spielte bis zur U16...

Ratingen. (PM Ice ALiens) Mit Nils Nemec kommt ein Regionalliga erfahrener Spieler an den Sandbach.

Der 21 Jahre alte Stürmer spielte bis zur U16 bei der Düsseldorfer EG, anschließend bei den Young Moskitos. Dort bekam er in der Saison 2021/2022 erste Einsätze in der Oberligamannschaft der Moskitos. Zur Saison 2022/2023 wechselte er zu den Duisburger Füchsen für die er zwei Spiele in der Oberliga absolvierte. Mit einer Doppellizenz war er auch für den Neusser EV spielberechtigt. Für den Konkurrenten in der Regionalliga West, erzielte er in 24 Spielen 11 Tore und 10 Vorlagen. Mit nur vier Strafminuten in diesen 24 Spielen präsentierte sich Nemec als disziplinierter Stürmer.

„Nils besitzt gute individuelle Skills“ weiß Chef-Trainer Gentges seinen neuen Spieler einzuschätzen. „Er ist sowohl als Außen- und Mittelstürmer einsetzbar und ich denke, wir werden ihn bestmöglich in unser Team integrieren können. Seine beruflichen Prioritäten liegen außerhalb des Eishockeys und durch seinen Wohnsitz in Essen sind beidseitig alle Kriterien für einen Wechsel zu den Ice Aliens erfüllt.“

Die Ice Aliens versprechen sich von Nils starke Impulse beim Aufbau des neuen Teams und heißen ihn herzlich willkommen.

5608 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort