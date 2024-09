Erster Lehrgang der deutschen Para Eishockey Nationalmannschaft startet in DÃ¼sseldorf

Düsseldorf. (PM Para EH.) Es ist soweit: Nach einer langen Sommerpause hat das warten nun endlich ein Ende. Die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft startet...

Düsseldorf. (PM Para EH.) Es ist soweit: Nach einer langen Sommerpause hat das warten nun endlich ein Ende.

Die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft startet in die Saison 2024/25 und somit auch die Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

In Düsseldorf-Benrath findet vom 26. bis 28. September der erste Trainingslehrgang statt. Vier Trainingseinheiten stehen in der Eissporthalle Düsseldorf an.

Zuletzt hat sich das Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Norwegen gesehen. In Norwegen gelang dem deutschen Team der Wiederaufstieg in den A-Pool.

Für den ersten Lehrgang hat das Trainerteam 15 Spieler und zwei Torhüter nominiert. Wieder mit dabei, unser ehemaliger Kapitän Bas Disveld. Erstmalig an einem Lehrgang der Nationalmannschaft wird Pascal Schmieder aus Freiburg teilnehmen.

Kapitän Malte Brelage: „Das erste Trainingslager steht an und wir freuen uns nach der Sommerpause, wieder gemeinsam in Düsseldorf zu trainieren. Wir werden dort weitermachen, wo wir spielerisch in Norwegen aufgehört haben, um uns optimal auf 2025 vorzubereiten. Der erste Lehrgang ist der Spannendste, denn jeder wird zeigen, wie effektiv er den Sommer „off ice“ genutzt hat, um auf dem Eis wieder voll anzugreifen. Im nächsten Jahr stehen wichtige Events für uns an, auf die wir uns vorbereiten werden und im Fokus haben. Das große Ziel immer vor Augen!“

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Es war eine lange Sommerpause und nun wollen wir mit frischer Energie wieder angreifen. In Düsseldorf werden wir viermal trainieren. Hier wird der Spaß im Vordergrund stehen. Den ein oder anderen Spieler werden wir uns genauer anschauen.“