Erster Kracher im neuen Jahr im OEZ: SCR empfängt am Freitag um 20 Uhr die Tölzer Löwen zum Oberlandderby

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das erste Oberlandderby im heimischen Olympia-Eissportzentrum in dieser Saison gegen die Tölzer Löwen steht auf dem Programm.

Der Spielplan wollte es so, dass die Werdenfelser Eishockeyfans bis zum 9. Januar auf das traditionelle Duell gegen den Landkreisnachbarn warten mussten. Am Freitag um 20:00 Uhr hat das Warten nun endlich ein Ende.

Nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch Fans und Spieler blicken voller Vorfreude auf die „Mutter aller Derbies“. Christoph Kaiser von Zukunft Weiß-Blau beschreibt die besondere Bedeutung des Spiels: „Für mich ist dieses Derby etwas ganz Besonderes. Vor ziemlich genau einem Jahr standen mein Vorstandskollege Josef Mittermeier und ich vor dem Spiel auf dem Eis, um den Start von Zukunft Weiß-Blau anzukündigen. Seitdem konnten wir über 450 Mitglieder gewinnen und sind mittlerweile eine wichtige Säule des SCR. Das Heimspiel vor einem Jahr haben wir gewonnen – ein Sieg wäre dieses Mal eine schöne Entlohnung für unsere ehrenamtliche Arbeit.“

Auch Luca Allavena ist bereits die ganze Woche im Derbymodus: „Es ist nicht mein erstes Derby, aber die Vorfreude und Anspannung sind anders als vor anderen Spielen. Das baut sich schon zwei, drei Tage vorher auf – es ist etwas Besonderes, egal wie viele Derbies man schon gespielt hat.“

In dieser Saison gab es bereits zwei Derbies, beide wurden in Bad Tölz ausgetragen. Die Werdenfelser zeigten dabei zwei unterschiedliche Gesichter. Allavena stellt klar:

„Natürlich wollen wir Revanche, weil wir die ersten beiden Duelle verloren haben. Wir wissen, welchen Stellenwert dieses Derby hat. Wir haben in dieser Saison schon viel einstecken müssen und wollen endlich wieder ein richtig geiles Erlebnis – am liebsten einen Derbysieg gemeinsam mit unseren Fans zu feiern.“

Der Verteidiger mit der Rückennummer 76 richtet einen klaren Appell an die Anhänger: „Kommt alle ins Stadion, gerade in der aktuellen Situation. Wir spielen seit Wochen mit einem gebeutelten Kader und brauchen den Support unserer Zuschauer. Nur so können wir Punkte holen. Wir sind heiß!“

Spielbeginn gegen die Tölzer Löwen ist am Freitag, 9. Januar 2026, um 20:00 Uhr im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen.

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: ttps://www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

