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NachwuchsStarbulls Rosenheim

Erster KidsDay der Saison am 19. September

3. September 20261 Mins read30
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Kidsday in Rosenheim - © Christoph Sinzinger
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Am Samstag, den 19. September 2026, ist es wieder soweit: Die Starbulls Rosenheim laden zum ersten KidsDay der Saison 2026/27 in die SPIE Arena ein.

Von 11:10 bis 12:10 Uhr haben alle eishockeybegeisterten Kids die Gelegenheit, selbst das Eis zu betreten und den Eishockeysport hautnah kennenzulernen.

Beim Starbulls KidsDay steht vor allem eines im Mittelpunkt: der Spaß auf dem Eis. Egal ob bereits erste Erfahrungen auf Schlittschuhen gesammelt wurden oder die ersten Schritte auf dem Eis noch bevorstehen – alle interessierten Kinder sind herzlich willkommen.

Für die Teilnahme wird nur wenig eigene Ausrüstung benötigt. Mitgebracht werden müssen lediglich ein (Fahrrad-)Helm und Handschuhe. Zusätzliche Eishockeyausrüstung kann, solange der Vorrat reicht, vor Ort ausgeliehen werden. Wer bereits eigene Schlittschuhe besitzt, darf diese natürlich gerne mitbringen.

Der KidsDay bietet damit die ideale Gelegenheit, den Eishockeysport ganz unkompliziert auszuprobieren, erste Erfahrungen auf dem Eis zu sammeln und vielleicht sogar die eigene Begeisterung für den schnellsten Mannschaftssport der Welt zu entdecken.

Die Starbulls Rosenheim freuen sich auf viele Nachwuchs-Eishockeyspielerinnen und -spieler und einen tollen ersten KidsDay der neuen Saison in der SPIE Arena. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und erfolgt per E-Mail an kidsday@starbulls.de. Interessierte Eltern können ihr Kind dort für den KidsDay anmelden.

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