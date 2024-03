Erster Karriere-Sieg fÃ¼r Youngster Pankraz: Huskies holen zwei Punkte in WeiÃŸwasser

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Hauptrunde ging es für die Huskies heute zu den Lausitzer Füchsen. Vollkommen unerwartet stand dabei früh der 16-jährige...

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Hauptrunde ging es für die Huskies heute zu den Lausitzer Füchsen.

Vollkommen unerwartet stand dabei früh der 16-jährige Youngster Pankraz im Mittelpunkt, welcher nach einer frühen Verletzung von Maurer zwischen den Pfosten stand. Nach einem Ausgleich kurz vor Schluss, entschied Valenti die Partie zu Gunsten der Schlittenhunde.

Die Füchse gingen früh in Führung: Einen Konter konnte Leden, nach Vorarbeit von Fleichschmann, durch die Beine von Maurer abschließen (3.). Leider fuhr der Spieler der Füchse dabei in den Schlussmann der Huskies, für welchen daraufhin die Partie beendet war. Von diesem Punkt an stand der 16-jährige Youngster Pankraz zwischen den Pfosten. Die Schlittenhunde setzten die Füchse anschließend mehr unter Druck. In der siebten Spielminute verfehlte ein Schuss von Seigo das Tor, allerdings fand Ahlroth von hinter dem Tor den heranstürmenden Keck, welcher die Scheibe aus vollem Lauf zum 1:1-Ausgleich versenkte. Direkt in der folgenden Minute gingen die Füchse jedoch wieder in Führung. Pankraz konnte noch zwei Abschlüsse entschärfen, war dann aber beim Schuss von Valasek machtlos (7.). Nach dem Powerbreak wurde das Spiel zunehmend körperbetont, Tore fielen aber bis zur Pause nicht mehr.

Im zweiten Drittel dauerte es nicht lange ehe die Huskies den erneuten Ausgleich erzielten: In der 22. Minute war Verteidiger Bettahar mit einem Schlagschuss von der blauen Linie erfolgreich. Lange Bestand hatte allerdings auch dieser Spielstand nicht, denn Järvelainen vollendete einen Konter sehenswert mit einem Schuss unter die Latte zum 3:2 für die Füchse (25.). Auch im Mittelabschnitt wurde das Spiel mit fortgeschrittener Zeit immer hitziger, weswegen immer wieder Spieler beider Teams auf die Strafbank wanderten. In der 35. Spielminute war es schließlich Lowry, welcher mit einem gezielten Schuss ins rechte obere Eck zum durchaus verdienten 3:3 traf. Den Füchsen gelang es jedoch erneut eine knappe Führung mit in die Kabine zu nehmen: Im Powerplay traf Järvelainen von der linken Seite zum 4:3-Pausenstand (37.).

Auch im Schlussdrittel drängten die Huskies auf ihren vierten Treffer. Lange Zeit stand dem aber eine aufopferungsvoll kämpfende Füchse-Defensive gegenüber. Hinzu kam Galajda, welcher gleich mehrmals brandgefährliche Abschlüsse der Huskies wie den von Schwartz in der 50. Minute vereitelte. Erst in der 59. Minute gelang es den Huskies schließlich den Torhüter der Sachsen zu überwinden. Valenti arbeitete die Scheibe bis vor das Tor der Gastgeber, von wo Weidner aus kurzer Distanz über die Schulter von Galajda zum Ausgleich traf und das Spiel so in die Verlängerung schickte.

In der Verlängerung fiel die Entscheidung bereits nach etwa einer Minute. Mit einem Steilpass setzte MacAulay seinen Stürmerkollegen Valenti in Szene. Der Top-Scorer der Huskies legte sich den Puck auf die Rückhand, sorgte so für den Zusatzpunkt und den ersten Karriere-Sieg für Alexander Pankraz.

Tore:

1:0 Leden (Fleischmann – 3. Min.)

1:1 Keck (Ahlroth, McMillan – 6. Min.)

2:1 Valasek (Järvelainen, Blumenschein – 7. Min.)

2:2 Bettahar (Lowry, MacAulay – 22. Min.)

3:2 Järvelainen (Coughler – 25. Min.)

3:3 Lowry (Faber – 35. Min.)

4:3 Järvelainen (PP – Blumenschein – 37. Min.)

4:4 Weidner (Valenti – 59. Min.)

4:5 Valenti (GWG – Seigo, MacAulay – 61. Min.)