Erster Haie-Test unter Neu-Coach Smotherman steigt am Sonntag gegen Kassel!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck startet am Sonntag in Zell am See in die Pre-Season.

Erster Testgegner der Haie werden dort die Kassel Huskies aus der DEL2 sein.

Die neu formierte Haie-Truppe unter Neo-Coach Jordan Smotherman hat eine harte erste Trainingswoche hinter sich. Jetzt wollen sich die Cracks erstmals im Match-Modus beweisen.

Gegner sind die Kassel Huskies aus der zweiten deutschen Liga, die derzeit in Zell am See ihr Sommertrainingslager abhalten.

Nach den ersten Einheiten am Eis sind die HCI-Coaches voll des Lobes. „Nino (Anm. Ass.-Coach Pedevilla) und ich sind von der Einstellung der Jungs begeistert. Sie sind sehr lernwillig, versuchen unser Konzept, unsere Art wie wir spielen wollen, so schnell wie möglich zu verinnerlichen. Wir sind mit dem Team bisher hochzufrieden“, meint Coach Smotherman. Im Spiel gegen die Huskies soll bereits etwas von der neuen Handschrift von Smo zu sehen sein. „Wir wollen natürlich unserer Spielstil finden und ein besonderes Auge auf unsere D-Zone, unser Forechecking und das Umschaltspiel legen“, so Smotherman.

Bei den Haien wird auch Ryan Valentini, der beim öffentlichen Training am vergangenen Mittwoch noch gefehlt hatte, mit an Bord sein.

Beim Spiel in der Eishalle Zell am See ist übrigens der Eintritt frei!

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC Kassel Huskies

Sonntag, 11.08.2024, 19:30 Uhr – Eishalle Zell am See (freier Eintritt)