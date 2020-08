Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals freuen sich den ersten Grundkader für die Saison 2020/2021 präsentieren zu können. Dieser beinhaltet vorerst elf Spieler....

Dieser beinhaltet vorerst elf Spieler. Captain Mario Fischer führt eine neun Mann starke „Österreicher-Fraktion“ an. Darüber hinaus kann der Hauptstadtklub weiterhin auf die Dienste von zwei Top-Legionären zurückgreifen.

Rot-weiß-rotes Rückgrat mit erfahrenen Legionären

Der erste Grundkader der spusu Vienna Capitals für die kommende Saison 2020/2021 ist ein Mix aus Youngsters und Routiniers. Österreichs langjähriger Teamtorhüter Bernhard Starkbaum (AUT, 34 Jahre) bildet mit Max Zimmermann (AUT, 20), der in der vergangenen Spielzeit beim Wiener Farmteam Vienna Capitals Silver in der Alps Hockey League sein Talent zeigte, das Goalie-Gespann.

Die Abwehr-Riege wird von Mario Fischer (AUT, 31) angeführt. Wiens Captain geht somit mit seinem Heimatverein in seine bereits 10. Saison. Neben Fischer befinden sich noch die beiden Eigenbau-Verteidiger Dominic Hackl (AUT, 23) und Lukas Piff (AUT, 19) im vorläufigen Defense-Aufgebot.

Im Sturm sicherten sich die spusu Vienna Capitals die Dienste von zwei ausländischen Publikums-Lieblingen. Ty Loney (USA, 28), mit 22 Toren und 38 Assists in der vergangenen Saison fünftbester Liga-Scorer, und Taylor Vause (CAN, 28) bleiben Wien erhalten. Darüber hinaus gibt es mit Rafael Rotter (AUT, 33), Niki Hartl (AUT, 28), Patrik Kittinger (AUT, 24) und Fabio Artner (AUT, 21) weitere Offensivpower in Rot-Weiß-Rot.

Die spusu Vienna Capitals befinden sich mit weiteren Spielern bereits in abschließenden Verhandlungen. Dementsprechende Verlautbarungen sind in den nächsten Tagen geplant.

Erster Grundkader der spusu Vienna Capitals für die Saison 2020/2021

Torhüter (2): Bernhard Starkbaum (AUT), Max Zimmermann (AUT)

Abwehr (3): Mario Fischer (AUT), Dominic Hackl (AUT). Lukas Piff (AUT)

Angriff (6): Fabio Artner (AUT), Niki Hartl (AUT), Patrik Kittinger (AUT), Ty Loney (USA), Rafael Rotter (AUT), Taylor Vause (CAN)