Erster Gradmesser: Indians in Deggendorf, dann kommt Garmisch

Memmingen. (PM ECDC) Der ECDC Memmingen muss am Freitagabend beim Deggendorfer SC antreten.

Die Niederbayern zählen zum Kreis der Top-Favoriten und werden der erste Gegner aus der Spitzengruppe für die Indianer. Die Partie am Feiertag startet um 20 Uhr. Am Sonntag kommt es dann zum dritten Heimspiel der Hauptrunde, Gegner ist der SC Riessersee. Die Partie beginnt um 18 Uhr, Tickets können bereits im VVK erworben werden.

Nach dem holprigen Start geht es für die Indians am Tag der deutschen Einheit nach Niederbayern. Beim Deggendorfer SC erwartet den ECDC ein gut gestartetes Spitzenteam, mit 9 Punkten aus 4 Spielen steht der DSC auf Platz 2 der Tabelle. Kantersiege gegen Höchstadt und Bayreuth sowie ein knapper Erfolg gegen Heilbronn stehen bislang für die Rot-Blauen zu Buche. Lediglich Selb musste man sich knapp geschlagen geben. Gegen die Indians soll der dritte Heimsieg in Serie folgen, Trainer Casey Fratkin stehen dafür einige Hochkaräter zur Verfügung. Neben den allseits bekannten Marcel Pfänder, Jaro Hafenrichter, Curtis Leinweber und Timo Pielmeier kann der DSC in diesem Jahr einige neue Gesicher im Kader aufbieten. Mit den Zwillingen Ty und Dylan Jackson sowie Dante Hahn und Harrison Roy konnte ein ganzer Block mit nordamerikanischen Wurzeln verpflichtet werden, alle sind aktuell auch in der Scorerwertung ganz vorn zu finden.

Das Team von der Zugspitze geht mit zwei Siegen aus vier Spielen in das kommende Wochenende. Gegen Heilbronn und Erding konnte der SCR jeweils gewinnen, Niederlagen gab es hingegen zuhause, einmal gegen Selbs sowie auch gegen Lindau. Das Team von Trainer Hunor Marton kann sich auch in der aktuellen Spielzeit auf die Routiniers Lubor Dibelka und Robin Soudek verlassen. Das Duo soll bei den Garmischern vorangehen und für die nötigen Treffer sorgen. Auch Quirin Bader, Alex Höller oder Thomas Schmid sind bekannte Namen im Kader des SCR, der mit Parker Colley auch einen neuen Kontingentspier vorweisen kann. Im Tor hat aktuell Patrick Mühlberger die Nase vorn und könnte auch am Sonntag den Vorzug vor Andi Mechel erhalten.

Bei den Indians ist die Laune, nach dem deutlichen Sieg in Füssen, wieder gestiegen, obwohl zuvor zweimal unnötige Niederlagen kassiert wurden. Wie viel der Sieg beim Allgäuer Rivalen wert war, wird aber erst der Freitag zeigen. Deggendorf ist für die Maustädter der erste Gegner, der auch am Ende der Saison ganz vorn zu erwarten ist. Um eine Chance auf Punkte in der Fremde zu haben, müssen sich die Indians deutlich steigern, was ihnen aber auch bewusst ist. Das Spiel in Deggendorf wird live auf SpradeTV übertragen. Im „Puck“, dem neuen Hockey-Treff in der Memminger Eissporthalle wird ein kostenfreier Public Viewing angeboten. Wer das Team am Feiertag begleiten will, kann sich noch Restplätze für den Fanbus sichern (Tel. +49 160 7856269). Abfahrt ist am Freitag um 15:30 Uhr am BBZ.

Am Sonntag gilt es für den ECDC, die Heimbilanz positiv zu gestalten. Nach einem Sieg gegen Erding und der ärgerlichen Niederlage gegen Passau soll nun der zweite Erfolg vor heimischer Kulisse her. Ob das gelingt, wird sich am Sonntagabend ab 18 Uhr zeigen. Wichtig wäre außerdem den Abstand auf die vorderen Plätze nicht abreißen zu lassen. Absteiger Selb ist aktuell das einzige Team, das noch ungeschlagen ist. Karten für die Partie gegen den SCR sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkassen öffnen eine Stunde vor dem ersten Bully.

