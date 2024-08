Erster gemeinsamer Eislehrgang der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Jetzt geht´s endlich wieder los: Noch ohne Žan Jezovšek, aber mit allen anderen sieben Neuzugängen und dem bestehenden Team, starten die EV...

Lindau. (EVL) Jetzt geht´s endlich wieder los: Noch ohne Žan Jezovšek, aber mit allen anderen sieben Neuzugängen und dem bestehenden Team, starten die EV Lindau Islanders mit einem Trainingslager in Bad Tölz in ihre achte Saison in der Eishockey-Oberliga.

Während der slowenische Nationalspieler mit der Auswahl seines Heimatlandes um die Olympia-Qualifikation in Lettlands Hauptstadt Riga kämpft, versammelte Headcoach Michael Baindl seine Schützlinge zum ersten gemeinsamen Eislehrgang.

Mit von der Partie in Bad Tölz, eine Station in der erfolgreichen Laufbahn von Baindl als Spieler, sind die Zugänge Tommi Steffen (Weißwasser/DEL2), Steffen Tölzer (Rosenheim/DEL2), Luka Nyman (Unterland/AlpsHL), Marlon Wolf (Riessersee/OLS), Marcus Marsall (Memmingen/OLS), Valentin Busch (Memmingen/OLS) und Jari Neugebauer (Höchstadt/OLS). Für Jezovšek und Slowenien geht es derweil in Riga bis Sonntag (01.09.) gegen Lettland, Frankreich und die Ukraine um die Olympiaqualifikation der Spiele 2026 in Mailand und Cortina.

Für die Islanders steht das erste Testspiel am 3. September (20.00 Uhr) in Dornbirn gegen den EC Bregenzerwald auf dem Terminkalender. Danach geht es am 7. September (17.00 Uhr) zum EHC Arosa aus der MyHockey League in der Schweiz. Aus organisatorischen Gründen musste der EHC Lustenau das Spiel gegen Lindau am 08 September absagen. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Rheinhalle Lustenau stehen zwar kurz vor dem Ende. Trotzdem ist es leider nicht möglich, das Spiel planmäßig abzuhalten. HC Prättigau Herrschaft heißt der Gegner der Islanders am 11. September (20.00 Uhr) im schweizerischen Grüsch, ehe man am 13. September in Dornbirn nochmals auf den EHC Bregenzerwald trifft.

Den heimischen Fans präsentieren sich die Schützlinge von Michael Baindl erstmals am 14. September. Zugleich steht an diesem Tag der „Family Day“ auf dem Programm. Der Gegner in der BPM-Arena ist der EHC Oberthurgau Pikes aus Romanshorn.