Erster Abgang beim ECB im Transfersommer

Dornbirn. (PM ECB) Nach drei Spielzeiten heißt es Abschied nehmen: Marcel Wohlmuth wird den EC Bregenzerwald verlassen und seine Karriere in der kommenden Saison in Schweden fortsetzen.

Der 24-Jährige stieß im Sommer 2023 zum Team und lief seither insgesamt 102 Mal für die Wälder auf. In diesen Einsätzen verbuchte der Defensivspieler vier Tore und sechs Assists. Darüber hinaus sammelte er auch Spielpraxis bei den Dornbirn Bulldogs in der ÖEL. Wohlmuth überzeugte in seiner Zeit im Trikot des EC Bregenzerwald vor allem mit Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und mannschaftsdienlichem Spiel. Eigenschaften, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive machten.

Nun zieht es ihn zurück nach Schweden, wo er bereits Erfahrung in der zweithöchsten Spielklasse sammeln konnte. In der kommenden Saison wird er in Ockelbo auflaufen und dort den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen. Zum Abschied richtet Marcel Wohlmuth noch persönliche Worte an die Fans: „Ein großes Dankeschön an die Fans. Es war mir eine Ehre, vor euch spielen zu dürfen. Die Zeit wird mir für immer in Erinnerung bleiben.“

Der EC Bregenzerwald bedankt sich bei Marcel Wohlmuth für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute!