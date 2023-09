Ersten Auftritt im TigerkÃ¤fig absolviert â€¦

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Nach zwei Testspieleinsätzen beim Wohnbau-Cup am vergangenen Wochenende in Essen stand erstmals ein Wettkampf im heimischen Kunsteisstadion auf dem...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach zwei Testspieleinsätzen beim Wohnbau-Cup am vergangenen Wochenende in Essen stand erstmals ein Wettkampf im heimischen Kunsteisstadion auf dem Programm.

Gegen den letztjährigen Liga-Rivalen aus Landshut – welchen man im Vorbereitungszeitraum der letzten Saison zwei Mal schlagen konnte – musste man ein deutliches Ergebnis hinnehmen, was am Ende vielleicht um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen war.

Zwei Unachtsamkeit im ersten Abschnitt brachte die Gäste in Front. Zunächst war es Cameron, der bei nummerischer Überlegenheit in einen „Bergmann-Schuss“ die Kelle reinhielt, im späteren Verlauf konnte dann McLellan von einer freien Schussbahn und wenig Gegenwehr eines Abwehrspielers profitieren, nachdem Kristian Cameron entzauberte, der bei einem starken Antritt vors Tor gekommen war. Die Tigers hielten insgesamt jedoch gut mit und konnten, gleich zu Anfang durch Serikow, später dann durch Schmidt oder Tölzer, der es wenige Sekunden vor dem ersten Pausenpfiff probierte, ihrerseits zu guten Möglichkeiten kommen, die man ungenutzt ließ.

Nach Wiederanpfiff war es Stieler, der für seine Farben den nächsten Treffer markierte und das Ergebnis weiter nach oben schraubte bevor Hult, der ums Tor gelaufen war, knapp verpasste. Ebenso wie Schaefer, der im Powerplay, als der Landshuter Rogl abkühlen durfte, scheiterte. Zur Mitte des Abschnitts wanderten in kurzer Abfolge Robin Drothen, Pfleger sowie Cameron aufs „Sünderbänklein“, was die Bayreuther, welche in der Folge kurzfristig mit zwei Mann mehr agieren durften, jedoch nicht nutzen konnten. Auch weitere Möglichkeiten, in einer jetzt starken Phase der Heimmannschaft blieben durch Schaefer, Schwarz sowie Bergbauer ungenutzt. Auf der Gegenseite rutschte ein abgefälschter Schuss, der vermeintlich wenige Gefahr mit sich brachte, unglücklich zum vierten Treffer der Gäste ins Bayreuther Tor.

Der Schlussabschnitt konnte ebenfalls offen gestaltet werden, auch wenn Pageau im Powerplay mit einem strammen Schuss – an Freund und Feind vorbei – zur Mitte des Drittels den Endstand auf die Anzeigentafel schreiben konnte und die Bayreuther an diesem Abend es nicht aufs Tableau schafften. Vorausgegangen war ein Fight zwischen Schubert und Brandl, den der Bayreuther Angreifer unter dem Jubel der Tigers-Anhänger deutlich für sich verbuchen konnte, ihm jedoch zwei Minuten mehr Strafe als seinem Kontrahenten einbrachte.

Selten dürfte man, nach einer Niederlage im heimischen Stadion, in so viele zufriedene Gesichter unter den Anhängern geblickt haben, die ein Team gesehen hatten, welches kämpfte, sich gegen einen höherklassigen – und in der Vorbereitung bereits deutlich weiter im Plan befindlichen und mit anderen Ambitionen ausgestatteten Gegner – stemmte, worauf man im weiteren Verlauf des Testspielreigens aufbauen wird.

Für Landshut geht es, nach sieben absolvierten Testspieleinsätzen, in der nächsten Woche im Ligaspielbetrieb mit einem Heimspiel gegen Crimmitschau los. Für die Tigers heißt es am Sonntag wieder die Schlittschuhe zu schnüren, wenn man um 17:00 Uhr an der Elbe auf die Dresdner Eislöwen trifft.

Bayreuth Tigers vs. EV Landshut 0:5 (0:2, 0:2, 01)

Bayreuth: Kristian, Appler – Reinig, Schindler S., Tölzer, Tiffels, Schmidt, Nuss – Fabian, Drothen R. (4), Schindler N., Hult, Bergbauer, Stach, Schaefer (2), Schwarz, Drothen M., Elo (2), Serikow, Schubert (7)

Landshut: Langmann, Dietl – Brückner (2), Echtler, Stowasser, Schwarz A., Rogl (2), Pageau, Bergmann – McLellan, Kornelli, Brandl (5), Stieler, Mayenschein, Pfleger (2), Schwarz T., Schitz, Cameron (2), Zucker

Schiedsrichter: Votler, Singaitis – Lindner, Pfriem

Zuschauer: 670

Strafen: Bayreuth: 15 Landshut: 13 PP: Bayreuth: 0/4 Landshut: 2/5

Torfolge: 0:1 (7.) Cameron (Bergmann, Pfleger) PP1, 0:2 (19.) McLellan (Brückner, Cameron), 0:3 (22.) Stieler (Zucker, Brandl), 0:4 (37.) Brandl (Cameron, Pageau), 0:5 (52.) Pageau (Meyenschein, Stieler) PP1

