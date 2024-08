Erste Vorbereitungsspiele stehen an: Selber WÃ¶lfe testen gegen Slavia Prag und den Herforder EV

Selb. (PM Wölfe) So langsam kribbelt es wieder bei Spielern, Verantwortlichen und den Fans der Selber Wölfe. In nicht einmal mehr 4 Wochen beginnt...

In nicht einmal mehr 4 Wochen beginnt die DEL2-Saison 2024/2025. Das Wolfsrudel trainiert seit vergangener Woche wieder zusammen auf heimischen Eis in der NETZSCH-Arena und am Donnerstag sowie Samstag stehen die ersten Testspiele an. Am Donnerstag reist der Wölfe-Tross nach Prag (Spielbeginn 17:30 Uhr), am Samstag gastiert um 14:00 Uhr der Herforder EV in der NETZSCH Arena. Für die Thom-Schützlinge um die Ex-Wölfe Michael Schaaf, Nick Walters und Philip Woltmann ist das der Abschluss ihres Trainingslagers, das sie in dieser Woche in Selb absolvieren.

Formkurve

Eineinhalb intensive Trainingswochen haben die Selber Wölfe in den Beinen, wenn es am Donnerstagabend um 17:30 Uhr zum ersten Test gegen den tschechischen Zweitligisten Slavia Prag geht. Für die Streu-Schützlinge wird es vor allem darum gehen, so langsam wieder in den Spielrhythmus zu kommen und das im Training verinnerlichte Spielsystem im simulierten Wettkampfmodus aufs Eis zu bringen. Es wird sicher vieles ausprobiert werden. Zwei Tage später präsentieren sich die Selber Wölfe dann erstmals vor heimischem Publikum. Im Rahmen des „Tags der Wölfe“ gastiert der Herforder EV um 14:00 Uhr bei freiem Eintritt in der NETZSCH Arena.

Die Gegner

Slavia Prag stieg 2015 aus der tschechischen Extraliga ab und hat sich seitdem in der zweiten tschechischen Liga etabliert. Die Hauptstädter landeten in der vergangenen Saison nach der Hauptrunde auf dem neunten Tabellenrang und schieden in den Playoffs im Achtelfinale aus. Vielen Wölfe-Anhängern ein Begriff sein dürfte Stürmer Tomas Knotek sein, der auch schon für die Eispiraten Crimmitschau als auch für die Blue Devils Weiden auf Torejagd ging.

Der Herforder EV dürfte bis auf die Haarspitzen motiviert in das Trainingsspiel gegen die Selber Wölfe gehen. Stehen doch bei den Gästen aus der Oberliga Nord mit Michael Schaaf, Nick Walters und Philipp Woltmann nicht weniger als drei Ex-Wölfe im Kader. Zudem wird das Team von Henry Thom – ebenfalls ein ehemaliger Coach der Selber Wölfe – trainiert. Die Hansestädter sind bereits seit Montag in Selb, wo sie ein Trainingslager absolvieren.

Lineup<

Zumindest am Donnerstag wird das Trainerteam um Craig Streu und Lanny Gare auf Chad Bassen verzichten müssen. Der 41-jährige Routinier laboriert an einer Unterkörperverletzung.

Tickets/Liveübertragung/Anfahrt

Das Spiel in Prag wird per Livestream (https://www.czechicehockey.tv/en) übertragen. Es muss allerdings mindestens ein Monatsabo für 320 CZK abgeschlossen werden. Achtung: Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht wieder gekündigt wird. Livestatistiken sind kostenfrei unter https://www.onlajny.com/match/index/date/2024-08-22/id/457713 abrufbar. Alle Fans, die mit nach Prag reisen, sollten beachten, dass im Stadion keine elektronischen Zahlungsmittel akzeptiert werden. Es werden tschechische Kronen als Bargeld benötigt.

Zum Heimspiel am Samstag ist der Eintritt frei. Zudem wird die Partie kostenpflichtig über Sportdeutschland.TV gestreamt. Das ehrenamtliche Streaming-Team der Selber Wölfe bittet um Verständnis, wenn noch nicht alles klappt. Auch für unsere Mitarbeiter bedeutet die Saisonvorbereitung eine Eingewöhnung an die neue Technik.

Aufgrund einer großen Straßenbaumaßnahme in der Hohenberger Straße ist die Zufahrt zur NETZSCH Arena nicht wie gewohnt möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Wir empfehlen auch den Fans, die aus Richtung Süden anreisen, die Autobahnausfahrt Selb Nord zu nehmen und das Vorwerk über den Christian-Höfer-Ring anzufahren.