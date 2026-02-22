Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Hannover IndiansTransfer-News

Erste Vertragsverlängerung: Torhüter Timo Herden bleibt am Pferdeturm

22. Februar 20261 Mins read70
Goalie Timo Herden - © Karo Vögel
Hannover. (PM Indians) Der Jubel war gross, als Stadionsprecher „Toddy“ Barton am Sonntagabend beim Einlauf der Indians die frohe Kunde überbrachte, dass Torhüter Timo Herden auch in der kommenden Saison das Tor der EC Hannover Indians hüten wird.

Der 31-jährige Torhüter wechselte vor rund zwei Jahren von den Saale Bulls aus Halle an den Pferdeturm und bewies in beiden Spielzeiten im ECH-Trikot mit überragenden Leistungen seine Klasse.

Timo Herden zu seiner Vertragsverlängerung: „Wir fühlen uns als Familie weiterhin sehr wohl in Hannover und haben tollen Anschluss gefunden. Es fühlt sich jetzt für uns alles noch familiärer und geschlossener an. Die Heimspiele sind immer wieder ein enormes Erlebnis und es macht jedes Mal wieder Bock hier zu spielen und von so vielen Leuten tatkräftig unterstützt zu werden. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir als Mannschaft einen Schritt nach vorn gemacht, eine tolle erste Saisonhälfte gespielt und haben in den abschließenden Spielen der Meisterrunde alles in der Hand, um möglichst von Platz 2 in die Playoffs zu starten. Für die neue Spielzeit erwarte ich mir, dass wir als Mannschaft noch einmal einen Schritt nach vorn zu machen und, sofern dieses Jahr der Aufstieg noch nicht gelingen sollte, wieder um eine Topplatzierung mitspielen um einer der Topfavoriten um den Aufstieg zu sein. Ich möchte langfristig gern mit dem Indianer auf der Brust in der DEL2 spielen.“

Vor seinem Wechsel zu den Indians Indians hütete der gebürtige Rosenheimer 9 Jahre das Tor seines Heimatclubs Starbulls Rosenheim, des EC Bad Nauheim, der Bayreuth Tigers in der DEL-2, sowie bei den Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord.

In der Saison 2017/2018 gehörte er zudem dem Kader des Traditionsclubs Düsseldorfer EG in der DEL an, für die er vier Partien absolvierte.

