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Erste Vertragsverlängerung: Tobi Echtler bleibt beim SCR

24. März 20261 Mins read75
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Tobias Echtler - © Sportfoto-Sale (MK)
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Garmisch. (PM SCR) Der Kapitän der letztjährigen Mannschaft des SCR spielt auch in der kommenden Saison unter der Alpspitze: Verteidiger Tobi Echtler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird weiterhin im weiß-blauen Trikot auflaufen.

Der 25-jährige Linksschütze war in der abgelaufenen Spielzeit eine feste Größe im Team und übernahm als Kapitän Verantwortung auf und neben dem Eis. In insgesamt 52 Einsätzen sammelte der Verteidiger starke 23 Scorerpunkte und war damit auch offensiv ein wichtiger Faktor.

Sein Einsatz endete jedoch unglücklich: Im letzten Spiel der Hauptrunde zog sich Echtler eine schmerzhafte Gesichtsverletzung zu und konnte in den anschließenden Pre-Playoffs gegen Passau nicht mehr eingreifen.

Umso größer ist nun die Vorfreude auf die kommende Saison. „Ich freu mich auch nächste Saison wieder das blau-weiße Trikot tragen zu dürfen und in diesem Stadion vor diesen Fans zu spielen und auf die neuen wie bekannten Gesichter im Team“, blickt Echtler voraus. Mit Blick auf die nächsten Monate ergänzt er: „Jetzt heißt es erst einmal auskurieren und entspannen, dann geht’s mit dem Sommertraining wieder los. Dann steht diesen Sommer noch meine Hochzeit an.“ Abschließend richtet er sich an die Fans: „Bis dahin wünsch ich allen einen schönen Sommer und ich hoffe wir sehen uns im Olympia-Eissportzentrum wieder.“

Auch Geschäftsführer Michael Kreitl zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung des zuverlässigen Blueliners: „Er stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir sehen in ihm noch Entwicklungspotenzial und er kann unserer Mannschaft in der nächsten Saison helfen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen.“

Mit der Verlängerung von Tobi Echtler setzen die Verantwortlichen des SCR ein erstes Zeichen für Kontinuität und Führungsstärke im Kader der kommenden Saison.

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