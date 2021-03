Erste VertragsverlÃ¤ngerung fÃ¼r die neue Spielzeit bei den Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Petri Kujala weiß nur allzu gut, dass die Statistiken eines Spielers auch davon abhängen, wie groß das Vertrauen ist, das man...

Bayreuth. (PM Tigers) Petri Kujala weiß nur allzu gut, dass die Statistiken eines Spielers auch davon abhängen, wie groß das Vertrauen ist, das man ihm entgegenbringt.

Und Kujala ist durchaus bereit, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. „Dass er gelernter Mittelstürmer ist, macht ihn umso interessanter für uns. Deshalb haben wir ihn auch geholt. Denn hier haben wir Bedarf“, sagt der 49-jährige Finne und beantwortet die Frage, ob er Dani Bindels schon lange auf dem Zettel hatte oder erst nachdem er auf dem Markt war, so: „Es ist ein bisschen von beidem. Man kennt den Spieler natürlich, richtig zum Thema wird er aber erst, wenn er auch zu haben ist.“

Die Worte Kujalas aus dem Mai 2020, die der Bayreuther Coach gegenüber unserem Medienpartner Nordbayerischer Kurier damals geäußert hatte, haben sich bestätigt, sodass die Vertragsverlängerung des jungen Stürmers für die kommende Spielzeit nur Formsache war.

Vor der Saison aus Bad Nauheim zu den Tigers gewechselt, entwickelte sich Bindels während der aktuellen Saison zu einer verlässlichen Größe im Tigers-Rudel. Mit seinem Speed und seinem Kampfgeist generiert der 22-Jährige immer wieder Freiräume für seine Mitspieler und hat nebenbei seine Scoring Bilanz, die derzeit 8 Treffer sowie 14 Assists ausweißt, deutlich gesteigert.

Über die Kaderschmiede des Kölner EC, wo er in den Nachwuchsteams mit zu den stärksten Punktesammlern gehörte, verlief der Weg des gebürtigen Holländers Frankfurt, Essen, sowie Deggendorf und Bad Nauheim, bevor er nach Oberfranken wechselte. Hier ist es seine Flexibilität, die ihn neben seinen bereits genannten Attributen wertvoll für die Tigers macht: „Dani hat sowohl als Mittelstürmer mit jungen Nebenleuten als auch als Außenstürmer in der zweiten Reihe gute Leistungen gezeigt. Genau aus diesem Grund haben wir ihn auch weiterverpflichtet“, freut sich Kujala auf die weitere Zusammenarbeit: „Dani ist immer noch sehr jung und kann sich noch weiter entwickeln – und das soll er bei uns in der kommenden Saison tun.“

Dani Bindels selbst freut sich auf eine weitere Saison in der Wagnerstadt: „Ich fühle mich in Bayreuth sehr wohl, hier passen die Bedingungen für mich aktuell sehr gut.“ Angesprochen auf die Zielsetzung der kommenden Spielzeit findet er ebenso klare Worte: „Ich will mich hier gut weiterentwickeln und dabei ein wichtiger Spieler für die Mannschaft sein, damit wir erfolgreiches Eishockey spielen. Wenn es gut läuft, sind die Playoffs natürlich immer das Ziel für einen Eishockey-Spieler.“ -kno-