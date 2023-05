Erste Verlängerung in der Defensive beim TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Mit dem 22-jährigen Miesbacher Alexander Kirsch können die Verantwortlichen des TEV’s auch in der kommenden Saison planen. Der Verteidiger, der 2018...

Miesbach. (PM TEV) Mit dem 22-jährigen Miesbacher Alexander Kirsch können die Verantwortlichen des TEV’s auch in der kommenden Saison planen.

Der Verteidiger, der 2018 sein Debüt im Trikot seines Heimatsvereins gab, geht damit in seine fünfte Saison beim TEV. Alexander hat seine komplette Nachwuchszeit beim TEV verbracht und zählt somit als waschechtes Eigengewächs. Der 1,91 Meter große und 80 Kilogramm schwere Miesbacher absolvierte bisher 92 Spiele für den TEV und erzielte dabei 3 Tore und 18 Assists.

Alexander Kirsch über die neue Saison beim TEV: „Ich freue mich sehr ein weiteres Jahr mit der Mannschaft und für meinen Heimatverein TEV Miesbach auflaufen zu dürfen. Die Unterstützung in der letzten Saison war unglaublich. Das Eishockey lässt sich beim TEV perfekt mit meinem Beruf verbinden und macht unheimlich viel Spaß. Ich hoffe alle Fans kommen in der neuen Saison wieder so zahlreich ins Stadion und wir können gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben.“

